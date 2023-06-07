شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟..آبل تسمح بتثبيت أحدث إصداراتها التجريبية للمطورين مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار التجريبي من iOS 17 أو watchOS 10 أو macOS Sonoma في الوقت الحالي، فلن تضطر إلى الدفع مقابل برنامج مطور Apple حتى تتمكن من القيام بذلك فأنت الآن بحاجة فقط إلى معرف Apple لتتمكن من تجربة الإصدارات التجريبية للمطورين ( عبر MacRumors ).

ولمعرفة ما إذا كان يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين ، شق طريقك إلى قسم تحديث البرامج على جهازك على جهاز iPhone 12 Mini ، فتحت الإعدادات، ثم ضغط على عام> تحديث البرنامج> تحديثات بيتا> iOS 17 Developer Beta ، ومن هناك ، كان لدي خيار تنزيل الإصدار التجريبي وتثبيته.

ومن خلال البحث في إعدادات Apple Watch و MacBook Air و Apple TV ، وجدت خيارات لتثبيت أحدث الإصدارات التجريبية للمطورين على تلك الأجهزة أيضًا.

ومع ذلك، لمجرد أنه يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين لا يعني أنه يجب عليك ذلك، هذه الإصدارات جديدة من الفرن، مما يعني أنك قد تواجه مشكلات مثل التطبيقات المعطلة، أو الأخطاء الرئيسية، أو فقدان البطارية بسرعة غير معتادة - لا أوصي بتثبيتها على برنامج تشغيل يومي، وبالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يرغبون في تجربة الأحدث والأفضل، أوصي بالانتظار حتى يتم إصدار الإصدارات التجريبية العامة، والتي تقول Apple إنها ستحدث في يوليو.