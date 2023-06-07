تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن مواصفات ThinkBook Plus Twist قبل إنطلاق الجهاز للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة لينوفو في إطلاق جهاز ThinkBook Plus Twist للأسواق خلال شهر يونيو الجاري، ولقد إستعرضت الشركة تفاصيل مواصفات هذا الإصدار إستعداداً لإطلاقه في الأسواق.

قدمت شركة لينوفو جهاز ThinkBook Plus Twist للمرة الأولى خلال فعاليات CES 2023 التي عقدت في شهر يناير، ويتميز هذا الإصدار بتصميم 4 في 1، حيث يدعم المستخدم كجهاز حاسب، وجهاز لوحي وقارئ e-ink، وجهاز حاسب دفتري.

وتبدأ لينوفو في إطلاق الجهاز للأسواق في شهر يونيو، ولقد قدمت لينوفو تفاصيل مواصفات الجهاز عبر موقعها الرسمي.

ويأتي ThinkBook Plus Twist بتصميم يضم شاشة مزدوجة، على أن تأتي الشاشة الرئيسية بلوحة OLED بحجم 13.3 إنش، وجودة عرض 2.8K بيكسل، وتدعم تدرج لوني بنسبة 100% من DCI-P3، كما تدعم خاصية اللمس.

من جانب أخر تأتي الشاشة الثانوية بحجم 12 إنش، ولوحة e-ink، بدقة عرض 2560 في 160 بيكسل، كما تدعم الشاشة أيضاً خاصية اللمس.

ويتميز تصميم ThinkBook Plus Twist بدعم فتح وإغلاق وتدوير الشاشة عبر مفصل ترتكز عليه الشاشة، كما تدعم الشاشة التدوير بشكل أفقي لدعم المستخدم بتجربة سلسة للتبديل بين الشاشات.

كما يدعم هذا الإصدار الجيل 13 من معالجات إنتل، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة 1 تيرابايت في سعة SSD، كما يأتي الجهاز بوزن 1.35 كجم، وسماكة 17.7مم.

وللإتصال يضم الجهاز اثنان من منافذ USB C لدعم الشحن ونقل البيانات، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الجهاز قلم stylus لللإدخال، ويضم بطارية بقدرة 56Wh، ويتوفر الجهاز بسعر 1649 دولار.

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