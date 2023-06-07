تكنولوجيا: لينوفو تطلق شاشات ThinkCentre Tiny-in-One الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن شاشات ThinkCentre Tiny-in-One الجديدة المطورة خصيصاً لدعم سلسلة أجهزة الحاسب Tiny.

قدمت لينوفو اليوم شاشات ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 وTiny-in-One 24 Gen 5 الجديدة، حيث تتميز شاشة Tiny-in-One 22 Gen 5 بحجم 21.5 إنش، وجودة عرض Full HD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل.

وتدعم الشاشة تجربة غامرة مع تقنية IPS، وأعلى دقة في الألوان، مع زوايا عرض واسعة، كما تتميز الشاشة بتصميم نحيف بحواف مميزة بتصميم نحيف في الجزء العلوي وجانبي الشاشة، لدعم الشاشة بمساحة عرض أكبر مع تصميم أنيق.

من جانب أخر تأتي شاشة ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 بحجم أكبر 23.8 إنش، وجودة عرض Full HD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل.

وتتميز الشاشة بأبعاد 72.8 في 367.6 في 539.8 مم، لتحقق توازن أفضل بين حجم الشاشة والمهام، وتتيح الشاشة إعداد وتوصيل سلسلة أجهزة Tiny في الجزء الخلفي من الشاشة، على أن يتصل الجهاز دون أسلاك لتجربة جهاز حاسب الكل في واحد، ولدعم المستخدم بمساحة عمل أكثر كفاءة.

كما تضم الشاشات HDMI، مع DisplayPort، وتدعم الشاشات الإتصال بسلاسة مع الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة الحاسب، ومنصات الألعاب، وأيضاً أجهزة الوسائط المتعددة.

أيضاً تضم الشاشة كاميرة webcam مدمجة، وميكروفون، واثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 3W ونظام ستريو.

وتقدم شاشة Tiny-in-One 22 Gen 5 دعم جيد للمستخدمين في إجتماعات الفيديو، مع دعم إخراج صوتيات بأعلى جودة، كما تدعم الشاشة سطوع 250cd / متر مربع، وتباين 1000:1، أيضاً تأتي الشاشات بمعدل تحديث 60Hz.

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