تكنولوجيا: سامسونج تدفع الإصدار التجريبي الأول من One UI 5 لساعات Galaxy Watch4 وWatch5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في دفع الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 5 لمستخدمي ساعات Galaxy Watch4 وWatch5 الذكية.

أعلنت سامسونج منذ شهر تقريباً عن تحديث واجهة One UI 5 Watch المخصص لإصدارات الشركة من الساعات الذكية، واليوم تطلق العملاق الكوري الإصدار التجريبي الأول من التحديث الجديد للمستخدمين.

ومن المقرر أن يتوفر تحديث One UI 5 Watch لمستخدمي ساعات Galaxy Watch4 و Watch4 Classic الذكية، إلى جانب ساعات Galaxy Watch5 وWatch5 Pro.

ولتجربة مميزات الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 5 Watch سيكون على المستخدم التسجيل في تطبيق Samsung Members في البداية.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الأول لمستخدمي الساعات الذكية في سوق كوريا الجنوبية وسوق الولايات المتحدة.

ويتوفر تحديث One UI 5 Watch بحجم 1.5 جيجا بايت، ويتطلب بدء التحديث شحن البطارية بنسبة 30% كحد أدنى، أيضاً يأتي هذا التحديث بثلاثة من التحسينات الرئيسية التي تستهدف تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ومتابعة نشاط المستخدم، وأيضاً تحسين معايير حماية المستخدم.

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