شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter Blue يمد الجدول الزمني لتعديل التغريدات المنشورة إلى 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت منصة تويتر المملوكة لـ Elon Musk والتي تعمل على تسريع الجهود للتنافس جنبًا إلى جنب مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Facebook ، حيث سيكون أمام مشتركي Twitter Blue ساعة لتحرير التغريدات المنشورة بالفعل، وهي نافذة اقتصرت على 30 دقيقة فقط منذ إطلاق الميزة في أكتوبر 2022.

ويهدف ماسك إلي تطبيق التدوين المصغر إلى زيادة رأس المال في الشركة من خلال تقديم معظم الميزات المطلوبة من قبل مستخدمي Twitter على مر السنين، كجزء من اشتراك Twitter Blue، وفقاً لموقع gadgets360.

ونشر الحساب الرسمي لـ Twitter Blue إعلانًا لمتابعيه البالغ عددهم 571 ألفًا، مؤكداً أن المشتركين المدفوعين سيحصلون بالفعل على ساعة قبل فرصة تحرير تغريدة منشورة.

كان خيار تحرير التغريدات من بين أكثر الميزات المطلوبة من مستخدمي تويتر حتى عندما عمل جاك دورسي كرئيس تنفيذي لشركة الشبكات الاجتماعية التي أسسها في عام 2006.

عندما استحوذ Musk على Twitter العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، قرر تحميل اشتراك Twitter المدفوع - خدمة Twitter Blue - بميزات خاصة من شأنها أن تغري المستخدمين بشراء هذه الخدمة مقابل 8 دولارات شهريا.

كان هدف الملياردير واضحًا - دفع المزيد من الأموال إلى خزينة تويتر، التي لم تكن تحقق في السابق أرباحًا كافية، وانتهى ماسك بفصل جزء كبير من موظفي Twitter العالميين كجزء من عملية إعادة الهيكلة الداخلية، من أجل موازنة الوضع المالي للمنصة وخفض التكاليف.

وذلك عندما تم طرح ميزة التحرير للتغريدات المنشورة لمشتركي Twitter Blue، ومع ذلك ، لا يبدو أن تكتيكات Musk لتجنيد المزيد من المشتركين المدفوعين تعمل كما هو متوقع.

نقلاً عن رسالة إخبارية من محررها أليكس هيث، ذكرت The Verge أن العديد من مشتركي Twitter Blue يشكون من أن بعض ميزات الحزمة لا تعمل.

علاوة على ذلك، فإن ميزة الإعلانات المخفضة لـ Twitter Blue ، والتي تم الإعلان عنها بكثافة منذ فبراير من هذا العام ، لم يتم طرحها بعد.

ومع ذلك، أضافت منصة الشبكات الاجتماعية ميزات أخرى لتعديل الخدمة لتلبية طلبات المستخدمين.

في مايو على سبيل المثال، أعلن Twitter أنه سيسمح لمستخدميه بالحصول على وضع الصورة في الصورة لمقاطع الفيديو، مما يسهل التمرير لأسفل في الجداول الزمنية دون الحاجة إلى الانتظار حتى يتوقف تشغيل الفيديو.

في وقت سابق، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي عن إطلاق ميزة DMs المشفرة، والتي تهدف إلى تأمين الرسائل المتبادلة عبر Twitter DMs.