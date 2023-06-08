تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Realme C51 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Realme قريباً للأسواق هاتف Realme C51، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات NBTC وBIS.

انطلقت Realme الإصدارات الأخيرة من سلسلة هواتف Realme C ببعض المميزات المستوحاة من هواتف الأيفون، حيث تميز هاتف Realme C53 بكاميرة تحاكي iPhone Pro، ولقد قدم التصميم ذاته في Realme C55، حيث تأتي الكاميرة الأمامية بتصميم صغير الحجم وتدعم عرض الإشعارات، على غرار هواتف iPhone 14 Pro وPro Max.

ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من السلسلة Realme C51، والذي أعتمد بالفعل في أكثر من جهة إستعداداً للإعلان الرسمي.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات NBTC بنموذج رقم RMX3830، كما تشير التوقعات إلى أنه الإصدار الأخير من هذه السلسلة، على أن يأتي في الفئة المتوسطة.

أيضاً أعتمد الهاتف في EEC، وBIS، كما يدعم الهاتف معايير TUV Rheinland، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيل أكثر حول مواصفات Realme C51 خلال الفترة القادمة.

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