شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1.1تريليون دولار إجمالى الفواتير والمبيعات فى النظام البيئى لمتجر تطبيقات آبل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن قيام نظام App Store البيئي بتسهيل 1.1 تريليون دولار من فواتير المطورين والمبيعات في عام 2022، بناءً على سجل المطورين الحافل بالنمو القوي والمرن، وفقًا لدراسة مستقلة أجراها خبراء اقتصاديون من Analysis Group.

يواصل App Store توفير فرصة للمطورين في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 90% من الفواتير والمبيعات المتراكمة فقط للمطورين والشركات من جميع الأحجام - دون دفع أي عمولة لشركة Apple.

ويمتلك المطورون في App Store طرقًا أكثر من أى وقت مضى لاستثمار تطبيقاتهم وبناء أعمال ناجحة.

يقدر الاقتصاديون من Analysis Group أنه في العام الماضي، حقق مطورو App Store 910 مليار دولار من إجمالي الفواتير والمبيعات من بيع السلع والخدمات المادية، و109 مليارات دولار من الإعلانات داخل التطبيق، و104 مليارات دولار للسلع والخدمات الرقمية.

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple: "لم نكن أبدًا أكثر تفاؤلاً - أو أكثر إلهامًا من - مجتمع المطورين المذهل حول العالم".

"كما يوضح هذا التقرير، فإن App Store هو سوق نابض بالحياة ومبتكر حيث تزدهر الفرص، ونحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في نجاح المطورين ومستقبل اقتصاد التطبيقات."

زادت فواتير المطورين ومبيعاتهم بنسبة 27% بين عامي 2019 و 2020 ؛ 27 % بين 2020 و2021 ؛ و29% بين عامي 2021 و 2022.

حقق صغار المطورين على وجه الخصوص نجاحًا هائلاً على App Store - متجاوزين أكبر المطورين من خلال زيادة إيراداتهم بنسبة 71 بالمائة بين عامي 2020 و2022.

ويعتقد الاقتصاديون في Analysis Group أن معدلات النمو من هذا النوع هي مؤشرات إيجابية، بما يتوافق مع سوق مزدهر مليء بالديناميكية والابتكار والمنافسة.

يوفر محرك App Store التجاري لمطوري آبل حول العالم منصة توزيع عالمية تدعم أكثر من 195 طريقة دفع محلية و 44 عملة عبر 175 واجهة متجر.

كما سمح للمطورين بالوصول إلى المستخدمين عبر الحدود: في عام 2022 ، حدثت 54% من التنزيلات في واجهات المحلات خارج البلدان الأصلية للمطورين.

استقطب متجر التطبيقات أكثر من 650 مليون زائر أسبوعيًا في المتوسط ​​في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقًا لبيانات جديدة من Apple.

وقام المستخدمون بتنزيل وإعادة تنزيل التطبيقات بمعدل يزيد عن 747 مليونًا و 1.5 مليار مرة كل أسبوع في عام 2022 ، على التوالي.