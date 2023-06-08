شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 6 و iPhone X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل العام الماضي عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، وكانت قد طرحت هاتف iPhone 6 بتكلفة منخفضة أيضاً، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بين الهاتفيين: هاتف iPhone 6 هاتف iPhone 6 تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014. الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم. الوزن: يزن 129 جراما. نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x). مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة. دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل. نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية. الشرائح: شرائح Apple A8 . الرامات: رامات 1 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت. هاتف iPhone X هاتف iPhone X الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: معالج A11 Bionic. الذاكرة الداخلية: 500GB. نظام التشغيل:iOS (15.x) . البطارية: بقوة 2716 mAh. الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.

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