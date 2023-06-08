شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة ذكاء اصطناعي جديدة إلى تطبيق Chat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل أن تطبيق Chat سيحصل على تحديث للذكاء الاصطناعي على الويب، وكما هو الحال مع Docs وGmail، تقدم جوجل وظيفة “الكتابة الذكية“، والتي تقترح عبارات ذات صلة في السياق أثناء الكتابة، مما يوفر من الوقت بشكل فعال عن طريق تقليل الكتابة المتكررة.

وبحسب موقع انجادجيت الامريكي التقني، فقالت جوجل إن الهدف هو مساعدتك على التواصل مع زملائك بشكل أسرع “لدفع المحادثات أو المشاريع إلى الأمام بشكل أكثر كفاءة“.

وحصل تطبيق Chat على معالجة التصميم متعدد الأبعاد في وقت سابق من هذا العام، وتم ربطها بشكل وثيق مع Gmail، حيث يمكن إطلاقها مباشرة. وإلى جانب الخطوط الجديدة والألوان وحجم اللوحة والتغييرات الجمالية الأخرى، قدمت جوجل زر موضوع جديدًا مصممًا لتسهيل التعاون في المشروع.