شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على Mira الشركة المطورة لتقنية الواقع المعزز .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة ابل على Mira وهي شركة ناشئة مطورة لتقنية الواقع المعزز، والتي طورت نظارة Nintendo للواقع المعزز الخاصة بلعبة “Mario Kart ride”.

حيث طورت Mira نظارة الواقع المعزز Mira Prism للهواتف الذكية خلال الفترة الماضية.

فيما كشفت ابل خلال فعاليات مؤتمرها للمطوريين مؤخراً عن نظارة Vision Pro التي تدعم تجربة تجمع بين الواقع المعزز والواقع المختلط.

من جانب أخر لم تكشف التقارير عن تفاصيل عملية الإستحواذ التي تم التأكيد عليها عبر حساب “Ben Taft” الرئيس التنفيذي لشركة Mira على Instagram، كما أكدت ابل أيضاً على صفقة الإستحواذ.