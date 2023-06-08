شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحويل الصور إلى ملصقات متحركة على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت آبل عن أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS - iOS 17 في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023. iOS 17 متاح للمطورين وستقوم الشركة بطرح التحديث المستقر لمستخدمي آيفون في وقت لاحق من هذا العام.

تحدثت آبل عن العديد من الميزات المثيرة للاهتمام لنظام التشغيل iOS 17 في المؤتمر وإحدى هذه الميزات هي Animated Stickers.

تهدف شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها إلى تجديد تجربة الملصقات على أجهزة آيفون.

ميزة الملصق المتحرك

تتلقى الرسائل تحديثات مهمة مع نظام التشغيل iOS 17، بما في ذلك تجربة الملصقات الجديدة تمامًا مع ملصقات الرموز التعبيرية الجديدة والقدرة على إنشاء ملصقات Live عن طريق رفع الموضوعات من الصور.

مع نظام التشغيل iOS 17 ، سيتم السماح للمستخدمين باستخدام جميع الرموز التعبيرية كملصقات في تطبيق الرسائل.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تأثيرات إلى Live Stickers التي تضفي عليها الحيوية، كما أن الدرج الجديد في لوحة المفاتيح يضع جميع ملصقات المستخدم في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها عبر iOS.

تسمح آبل أيضًا للمستخدمين بإنشاء ملصقاتهم الخاصة عن طريق إزالة موضوع باستخدام أداة الخلفية التي قدمتها الشركة مع iOS 16.

كيفية إنشاء ملصقات متحركة

في تطبيق الصور لديك القدرة على الضغط لفترة طويلة على موضوع أي صورة للتأكيد عليها والوصول إلى واجهة خيارات.

من خلال تحديد خيار "إضافة ملصق" يمكنك نقل الموضوع المختار إلى واجهة الملصق.

في هذه الواجهة يمكنك تطبيق تأثيرات مختلفة أو إزالتها.

تتضمن بعض التأثيرات المتاحة إضافة مخطط ملصق أبيض وتأثير ملصق "منتفخ" وتأثير لامع وغير ذلك.

يمكن تحريك الموضوعات المستخرجة من Live Photos إذا رغبت في ذلك.

ستتمكن من الوصول إلى الملصقات التي تم إنشاؤها حديثًا من واجهة الملصقات في تطبيق الرسائل.

عليك فقط النقر على أيقونة "+" للوصول إلى الملصقات المتحركة.

يمكنك إدراج ملصقات كصور فردية أو إضافتها إلى الرسائل والصور.