شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يطرح انستجرام روبوت محادثة AI خاص به في المستقبل القريب؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نرى روبوتات محادثة للذكاء الاصطناعي تظهر في كل مكان ، وسرعان ما ستتمكن من الوصول إلى واحدة فى Instagram أيضًا ، وفقا لتقرير engadget.

ويدعى المهندس العكسي Alessandro Paluzzi أن النظام الأساسي فى انستجرام لديه وكيل AI في خط الأنابيب وفقًا للقطات التي شاركها، وسيتمكن برنامج الدردشة الآلى من الإجابة على الأسئلة وتقديم النصيحة، وقد يكون لديك ما يصل إلى 30 شخصية للاختيار من بينها أيضًا.

ويمكن أن يقدم برنامج الدردشة الآلي بعض المساعدة لأولئك الذين يجدون صعوبة في كتابة الرسائل، و يبدو أيضًا أنك ستتمكن من إحضار chatbot إلى محادثة تجريها مع شخص ما عن طريق الإشارة إلى @.

ومن السابق لأوانه تحديد متى أو حتى ما إذا كان Instagram سيطلق هذه الميزة ، ولكن لا يوجد دخان بدون نار. قال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta فى فبراير الماضى إن الشركة لديها فريق يعمل على "شخصيات AI" لـ Instagram و Messenger و WhatsApp. ويتمتع Paluzzi بسجل حافل أيضًا و اكتشف دليلًا على وجود نظام تحقق مدفوع في Instagram قبل أسبوعين فقط من إعلان Meta عنه.