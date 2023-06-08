شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Netflix يلامس أعلى مستوياته فى 16 شهراً.. وCoinbase يعوض جزءاً من خسائره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت المؤشرات الأميركية على تباين في جلسة الأربعاء بعد المكاسب التي سجلها مؤشر الداو جونز، في حين تراجع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بضغط من جني الأرباح بعد الارتفاعات القوية التي حققتها حسبما نقلت CNBC.

وتأتي هذه الجلسة وسط توقعات بانخفاض التضخم بشكل طفيف في مايو عن الشهر السابق، ولكن مع ارتفاع الأسعار الأساسية.

كما تأثرت أسهم وول ستريت بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لآجال عامين و10 أعوام بعد أن فاجئ بنك كندا المستثمرين اليوم ورفع أسعار الفائدة على عكس التوقعات.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

أغلق مؤشر الداو جونز مرتفعاً بنحو 0.3% أي ما يعادل نحو 90 نقطة في يوم الأربعاء بدعم من ارتفاع سهم Goldman Sachs بنحو 2.7% وارتفاع سهم Chevron بنسبة 2.6% والذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط مؤخراً.

بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.4% بعد ارتفاعه بأكثر من 20% منذ قاع أكتوبر 2022 .

كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.3% مسجلاً أكبر خسائر يومية في 6 أسابيع بعد ارتفاعه بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي.

لامس سهم Netflix أعلى مستوى له في 16 شهراً بعد ارتفاعه بنحو 5% خلال الجلسة إلى 419 دولاراً للسهم قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق بالقرب من مستويات 400 دولار.

سهم Netflix:

وجاء هذا الدعم من Wells Fargo بعد أن رفع البنك السعر المستهدف لسهم Netflix من 400 دولار إلى 500 دولار وهو أعلى سعر في بورصة وول ستريت بحسب بيانات Refinitiv.

سهم Coinbase:

استطاع سهم Coinbase تعويض جزء من خسائره بعد ارتفاعه بنحو 3% في جلسة الأربعاء بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في الجلسة التي سبقتها.

وطمأن الرئيس التنفيذي للشركة العملاء بأن أموالهم آمنة وانتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب دعواها القضائية،

كما أعلنت المستثمرة كاثي وود عن شرائها 419 ألف سهم من Coinbase يوم الثلاثاء.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد رفعت دعوى قضائية ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالعمل بشكل غير قانوني، دون أن تكون مسجلة لأول مرة لدى الجهة التنظيمية.