شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Reddit" يخفض نحو 5% من قوته العاملة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع Reddit لعملية إعادة هيكلة، ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلها رئيس الشركة ستيف هوفمان كما رأتها صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن إحدى الخطوات التي ستقوم بها هي تسريح 90 موظفًا، ويمثل هذا حوالي 5% من القوة العاملة الحالية للشركة مع 2000 موظف.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل Reddit على إبطاء التوظيف هذا العام وتقليل عدد الموظفين الجدد إلى 100 من 300 موظف كانت قد خططت لهم في الأصل. على ما يبدو، تريد الشبكة الاجتماعية التركيز على تحقيق أكبر أهدافها، مثل تحقيق التعادل العام المقبل، وبحسب ما ورد كتب هوفمان في البريد الإلكتروني أن Reddit "شهد النصف الأول من العام بشكل قوي"، وأن إعادة الهيكلة هذه ستضعه في موضع "لنقل هذا الزخم إلى النصف الثاني وما بعده".

وهذه ليست سوى واحدة من الخطوات التي يتخذها Reddit في محاولة لكسب المال: في أبريل أعلنت أيضًا أنها ستبدأ في فرض رسوم على المطورين للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، واتخذت الشركة القرار تمامًا مع دخول أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتم تدريبه عادةً باستخدام البيانات من الإنترنت التي يتم الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات.

وقالت الشركة: "إنها منصة بها واحدة من أكبر مجموعات المحادثات بين البشر عبر الإنترنت ، والتي تمتد على مدار الـ 18 عامًا الماضية ، ولدينا التزام تجاه مجتمعاتنا بأن نكون المشرفين على هذا المحتوى".

وفى حين أن Reddit ربما كان يتطلع إلى الربح من الشركات الكبيرة، فإن حتى المطورين المستقلين يتأثرون بقراره، و قال كريستيان سيليج، المطور الوحيد لشركة Apollo لشركة Reddit ، إن تشغيل تطبيقه كما هو سيكلفه 20 مليون دولار سنويًا.

ولقد حذرت تطبيقات الطرف الثالث الأخرى، مثل Narwhal و Reddit is Fun ، المستخدمين بالفعل من أنهم لا يستطيعون الدفع مقابل واجهة برمجة تطبيقات Reddit ومن المرجح أن يتم إغلاقها.

وتخطط العشرات من مجتمعات subreddit عبر موضوعات مختلفة الآن للظلام اعتبارًا من 12 يونيو كعمل احتجاجي، ويخطط البعض منهم للبقاء غير نشط لمدة 48 ساعة، بينما ينوي البعض الآخر البقاء في الظلام بشكل دائم حتى يعالج Reddit المشكلة