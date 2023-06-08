علوم وتكنولوجيا

بمشاركة برشلونة والسيتي.. واتساب يطلق ميزة جديدة بشأن خاصية قنوات

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بغداد - ياسين صفوان - سيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية.

وأوضحت الشركة أنها ستوفر تلك الخاصية للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.


ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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