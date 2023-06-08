تكنولوجيا: هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 قد تدعم معايير IP58 في المقاومة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري في شهر يوليو المقبل لكشف النقاب عن هواتف Galaxy Z Fold5 وZ Flip5، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذه الإصدارات قد تدعم معايير IP58 في مقاومة الماء والأتربة.

أشارت تقارير نشرت مؤخراً إلى أن شركة سامسونج تعقد حدث في نهاية شهر يوليو لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج الإصدارات القادمة بأفضل المواصفات المقدمة في هذه الفئة من الهواتف الذكية، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن هواتف Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5 قد تأني بمعايير IP58 في مقاومة الماء والأتربة.

ولقد كان من المتوقع أن تتضمن هواتف سامسونج القابلة للطي أعلى معايير IP68، إلا أن إختيار سامسونج لمعايير IP58 يعد أيضاً من المواصفات المميزة لهذا الإصدار.

ويعبر رقم “5” في معايير IP58 عن مقاومة الأتربة، بينما يعبر رقم “8” عن مقاومة الجهاز للماء، لذا يأتي الهاتف بآداء جيد في مقاومة الأتربة، ومن المقرر أن تدعم هذه المعايير حماية مفصل الشاشة بشكل أفضل.

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