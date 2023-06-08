تكنولوجيا: هواتف Realme 11 Pro وRealme 11 Pro Plus تنطلق رسمياً للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق هواتف Realme 11 Pro وRealme 11 Pro Plus بشكل رسمي اليوم للأسواق العالمية بثلاثة إختيارات في الألوان.

قدمت شركة Realme هواتف Realme 11 Pro وRealme 11 Pro Plus خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم تنطلق هذه الإصدارات للأسواق العالمية بدءاً من السوق الهندي.

وتقدم Realme هذه الإصدارات بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود والبيج إلى جانب اللون الأخضر، على أن تأتي النماذج المميزة بألوان البيج والأخضر بتصميم جلدي.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Realme 11 Pro Plus باثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

كما تقدم الشركة هاتف Realme 11 Pro بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت إلى جانب الإختيارات الأخرى المقدمة لإصدار Plus.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme 11 Pro Plus في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 530 دولار للنموذج الرئيسي، بينما يأتي هاتف Realme 11 Pro بسعر يبدأ من 400 دولار.

يذكر أن هواتف Realme 11 Pro وRealme 11 Pro Plus تنطلق بنفس التصميم تقريباً بينما يختلف الهاتفين في مواصفات الكاميرة وسعة البطارية، حيث يضم إصدار Plus كاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر لا يتضمن هاتف Realme 11 Pro الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الرئيسي في هذا الإصدار بدقة 100 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويضم إصدار Plus كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم كلا الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh، إلا أن إصدار 11 Pro Plus يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويدعم إصدار Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

ويتوافق كلا الهاتفين في المعالج Dimensity 7050، وحجم الشاشة AMOLED المنحنية 6.7 إنش، كما تدعم الشاشة في كلا الهاتفين معدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FullHD+.

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