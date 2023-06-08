تكنولوجيا: أفضل اختياراتنا لهذا العام: هاتفيّ HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs الرائدين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم لكم هاتفيّ HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs، اختياراتنا للهواتف الأفضل لهذا العام. تأتي هذه الأجهزة الراقية التي تتبع السلسلة الرائدة HONOR Magic Series مع مزايا استثنائية وأنظمة تقنية مُتقدمة ستُغيّر تجربتك مع الهواتف الذكية كلياً. سواء كُنت مُهتماً بالتصوير أو كُنت تبحث عن جهاز راقي قابل للطي، يُمكنك أن تثق بسلسلة HONOR Magic وأنها ستفوق كل توقعاتك. اكتشف لماذا عليك أن تُفكر في إحدى هاتفيّ السلسلة: HONOR Magic5 Pro أو HONOR Magic Vs كهاتفك القادم.

هاتف HONOR Magic5 Pro: الهاتف الذي يُغير اللعبة من كل الجوانب

التصوير الاستثنائي

نبدأ مع الكاميرا، يتميز هاتف HONOR Magic5 Pro بابتكارات رائدة، مثل خوارزمية Millisecond Falcon Capture وخاصية AI Motion Sensing Capture، وهي التقنيات التي ستُغير الطريقة التي تلتقط بها صور من خلال الهاتف الذكي. تُقدم تقنية Millisecond Falcon Capture الفريدة للمُستخدمين فرصة استثنائية لتلتقط المشاهد التي تتضمن حركات سريعة في غضون غمضة عين، دون المساومة بالوضوح. بعبارة أخرى، مع هذه التقنية الجديدة، يُمكنك التقاط الأشياء التي تتحرك سريعاً بوضوح فائق في غضون ثوانٍ، رائع، أليس كذلك؟

تقنية رائعة أُخرى في هاتف HONOR Magic5 Pro، هي تقنية AI Motion Sensing. من خلال هذه التقنية يكشف الهاتف بدقة عن مجموعة واسعة من السيناريوهات. سواء كُنت تلتقط مشاهد ركض ساحرة، أو مشاهد قفز بديعة، فإن هذه الخاصية الذكية تضمن أنك لن تُفوت لحظة واحدة. تخيّل أنه يُمكنك التقاط الصور والاحتفاظ بلحظاتك الثمينة بلا أي مجهود، وبكل ثقة أن هذه التقنية الرائدة ستتعرّف وتُركز على اللقطة الأفضل، هل أحببت هذه التقنية؟ نعم، نحن أيضاً أحببناها.

شاشة عرض استثنائية

دعونا ننتقل الآن بالحديث عن شاشة العرض الخاصة بهاتف HONOR Magic5 Pro، حيث يتميز الهاتف بأفضل خصائص شاشة عرض مُتاحة في السوق، لذا إذا كُنت تبحث عن تجربة بصرية لا مثيل لها، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro هو الأفضل بلا شك. حيث يأتي الهاتف مع شاشة مُمتازة، استطاعت الوصول إلى المركز الأول في تصنيفات DXOMARK لشاشة العرض بمقدار مُذهل قدره 151.

أولاً، يتفوق هاتف HONOR Magic5 Pro بكونه الهاتف الذكي الأول الذي يجمع بين شاشة عرض من نوع LTPO وتقنية التعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، من أجل تجربة مشاهدة رائعة براحة فائقة للعين حتى عند الاستخدام المُطوّل للهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، يُوّفر هاتف HONOR Magic5 Pro قياس كبير للشاشة يبلغ 6.81 إنش، ما يسمح لك بالاستمتاع بكل المحتوى المفضل لديك من خلال شاشة عرض كبيرة، الأمر الذي يضمن تجربة مشاهدة مُرضية. سواء كُنت تستمتع بمُشاهدة أحدث الأفلام، أو كُنت مُنغمس مع لعبة مُثيرة مُحببة إليك، أو حتى كُنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو تتصفح على الإنترنت، تضمن لك شاشة العرض المُتسعّة هذه أنك لن تُفوّت تفصيلة واحدة، وأنك ستحصل على مُتعة قُصوى.

أداء استثنائي

جانب آخر من قوة هاتف HONOR Magic5 Pro تكمُن في الأداء القوي. عندما يتعلق الأمر بعُمر البطارية، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يأتي ببطارية متينة بقوة بسعة 5100 مللي أمبير، والتي تُمكنّك من البقاء نشط وتُساعدك على الإنجاز دون حمل عبء ضعف البطارية. علاوةً على ذلك، مع خاصية HONOR SuperCharge للشاحن السلكي بقوة 66 واط، وللشاحن اللاسلكي 50 واط، فإن تجربة شحن هاتفك ستصبح أقل في المتاعب.

هاتف HONOR Magic5 Pro هو هاتف مُمتاز يأتي مع أداء قوي. تضمن أحدث منصة للهواتف Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile أن المهام ستُنجز بسرعة وكفاءة، الأمر الذي يُقدم تجربة مُستخدم سلسة للغاية. سواء توّد إنجاز العديد من المهام، تُمارس الألعاب، أو تتصفح المحتوى على هاتفك، فإن الشريحة تضمن استجابة سريعة وناعمة بشكل غير مسبوق.

هاتف HONOR Magic Vs: هاتف ثوري للغاية في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي

هل مللت من تصميم هاتفك القديم؟ هل توّد هاتف يكسر القواعد الاعتيادية ويتفوق على الهواتف الأُخرى؟ إذاً هاتف HONOR Magic Vs هو خيارك الأمثل. بفضل عامل القابلية للطيّ الذي يُميز الهاتف، فإن الهاتف يأخذ فكرة تعدد الاستخدامات إلى مستوى جديد تماماً. حيث أنه لا يوّفر فقط السهولة في الاستخدام أثناء التنقل، وإنما أيضاً يلفت الأنظار بفضل مظهره الحديث والأنيق. لا ترضى بالاعتيادي، في حين أنه يُمكنك تجربة الهاتف الاستثنائي HONOR Magic Vs.

تصميم أنيق بلا فجوات

مُنذ الوهلة الأولى، سيجذب هاتف HONOR Magic Vs أنظارك، وسيُفاجئك بميزاته الرائعة. تصميمه الأنيق والانسيابي رائع للغاية بحيث لا يمكن تغافله، بينما تُضيف الألوان المميزة مزيداً من السحر إلى هذا الجمال. حيث أولت شركة HONOR اهتماماً خاصاً لكل تفصيلة صغيرة، ما يضمن عدم تفويت أي شئ في صُنع هاتف مُدهش قابل للطي.

علاوةً على ذلك، فإن هاتف HONOR Magic Vs فريد للغاية بين الأجهزة الأُخرى القابلة للطي بسبب الهيكل السلس وتقنية المفصلات المُميزة. في حين أن بعض الهواتف القابلة للطي يُمكن أن يُظهر فجوات واضحة عند الطي، فإن هذا الهاتف يأتي مع تصميم خالي من الفجوات، والتي تُعزز من عامليّ الشكل وإحكام القبضة على الهاتف. إلى جانب الناحية الجمالية، وكون الهاتف نحيف وخفيف للغاية، ستُفاجئ بالسلاسة التي يأتي بها الهاتف عند الطيّ والفتح، وذلك بفضل تصميم المفصلة الراقي.

على حسب ما ذكرته شركة HONOR، فإن الهاتف الجديد والقابل للطي يُمكنه أن يتحمّل 400 ألف طيّه، وهو ما يُعادل استخدام أكثر من 10 سنوات بمُعدل 100 طيّه في اليوم الواحد، الأمر الذي يضع معايير جديدة لتصميم الهواتف الذكية القابلة للطي.

شاشة عرض رائعة لاحتمالات لا حدود لها

عند القيام بفتح هاتف HONOR Magic Vs، ستشعر وكأنك تستخدم جهاز لوحي، وذلك بفضل الشاشة الداخلية التي تبلغ 7.9 إنش، والتي تجعل الهاتف مفيد للإنتاجية والقيام بالأنشطة الترفيهية على حدٍ سواء. من أجل هؤلاء الذين يبحثون عن جهاز يُمكنّهم من إتمام المهام المختلفة في وقت واحد دون أي متاعب أو الحاجة إلى المزيد من المساحة في الشاشة التي يستخدمونها من أجل الترفيه، هذا الجهاز هو الأنسب لهم على الإطلاق.

كونه يأتي مع معدلات تحديث للشاشة تصل إلى 120 هرتز، فإن هاتف HONOR Magic Vs يُمكن أن يعرض إطارات أكثر في الثانية الواحدة من أجل عرض مرئيات أنعم، ويُقلل بكفاءة من ضبابية الحركة. مع هاتف HONOR Magic Vs، ستضمن تجربة ترفيه غامرة، سواء كُنت تُشاهد الأفلام، تتصفح الويب أو تُمارس الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هاتف HONOR Magic Vs يدعم ما يصل إلى 1.07 مليار لون، وطيف واسع من الألوان 100%DCI-P3، ما يُمكنّك من الاستمتاع بمرئيات مُذهلة بوضوح فائق وألوان زاهية، وهو الأمر المثالي لمُشاهدة الصور، الفيديوهات، الأفلام والمزيد.

البطارية الأضخم في فئة الهواتف القابلة للطي

جانب مُمتع آخر من هاتف HONOR Magic Vs هو بطاريته الضخمة بسعة 5000 مللي أمبير. من الجدير بالذكر أنه من الصعب أن تأتي الهواتف القابلة للطي مع بطاريات بحجم أكبر، حيث أن تركيبة هذه الهواتف مُعقد للغاية. ولكن HONOR تفوّقت على ذلك من خلال هاتف تصميم مفصلة هاتف HONOR Magic Vs وتقنية بطارية الهاتف المُميزة، والتي نتجت عن مساحة كافية للبطارية الضخمة بسعة 5000 مللي أمبير.

حيث أن الهاتف يأتي بشاحن سلكي HONOR SuperCharge بقوة 66 واط، فإنه سيكفيك لفترات طويلة، كونه يُمكن شحنه إلى الحد الأقصى في غضون 46 دقيقة فقط. ولذلك، لا داعي للشعور بالقلق بشأن مستويات البطارية بعد الآن.

الألوان والإتاحة

كون هاتف HONOR Magic5 Pro 5G صُمم من أجل الأشخاص ذوي الروح المغامرة، فإنه يأتي مع لونين رائعين – هُما الأسود والأخضر المروج، وهما مستوحيان من سحر الطبيعة، أما هاتف HONOR Magic Vs 5G فيأتي بلونين رائعين – هما الأزرق السماوي والأسود. كونه مستوحى من ألوان العشب الأخضر في الطبيعة، فإن هذا اللون الفريد هو خيار ممتاز لمُحبي الأناقة، بينما الأسود هو اللون الذي لا يقدم أبداً.

هواتف HONOR Magic5 Pro 5G وHONOR Magic Vs 5G مُتاحة للشراء عبر مكتبة جرير، إكسترا، STC، زين، لولو، نون، أمازون، ومحلات بيع التجزئة.

اعلان





