تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن دفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android 14 والذي يستهدف دعم إستقرار النظام.

تسير شركة جوجل وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً في إطلاق الإصدارات التجريبية من تحديث Android 14، واليوم ينطلق الإصدار التجريبي الثالث من التحديث بالفعل.

ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بإستقرار أفضل مع واجهات برمجية للتطبيقات أكثر كفاءة للمطوريين وثابتة إلى أن يتم إطلاق الإصدار الثابت دون أي يطرأ أي تغيير جديد.

ومن المقرر أن يبدأ مطوري التطبيقات في دمج المميزات الجديدة في تحديث Android 14 لتطبيقات الطرف الثالث.

أيضاً يدعم تحديث Android 14 تكبير الخط بنسبة 200%، لدعم المستخدمين من ضعاف البصر بعرض أفضل الشاشة، مع خيارات إضافية للوصول.

وتتضمن خيارات تصريح الوصول الجديدة منح التطبيقات تصريح للوصول بشكل جزئي ومحدود لمكتبة الوسائط، كما يأتي هذا الإصدار بتحديث مكتبات OpenJDK، مع تغييرات في معايير الحماية وفقاً لمتطلبات التطبيق.

يذكر أن التحديث يتوفر للتحميل الآن للمستخدمين المسجلين والأجهزة المتوافقة، ويتوافق الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android 14 مع هاتف Pixel 7a، أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الجديد في شهر يوليو.

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