تكنولوجيا: مدينة نيويورك تقاضي شركة هيونداي بسبب الإهمال في أعقاب تحدي سرقة السيارات على منصة تيك توك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، وافقت شركة هيونداي على دفع 200 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية في أعقاب تحدي سرقة سيارتها على منصة TikTok. ووعدت الصفقة بدفع حوالي 145 مليون دولار لمالكي سيارات هيونداي وكيا الأمريكيين الذين سُرقت سياراتهم أو تضررت من خلال محاولة السرقة، ولكن يبدو ان التسوية لم تُهدأ الأمر.

فقد أعلنت مدينة نيويورك أنها تقاضي الآن شركة هيونداي بسبب الإهمال ولكونها مصدر إزعاج عام. وعلى وجه التحديد، تتهم المدينة الشركة باختيار “التضحية بالسلامة العامة من أجل الأرباح” من خلال تجنب تقنية مكافحة السرقة الشائعة في سيارات أمريكية معينة من كيا وهيونداي.

وتزعم مدينة نيويورك أن هذا كان خيارًا محددًا للسوق، مشيرة إلى أن سيارات هيونداي وكيا المباعة في الأسواق الأوروبية والكندية، في الواقع، لديها مثبتات للسيارات مثبتة، وذلك لأن اللوائح هناك تتطلب ذلك. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات السرقات بعد انتشار “تحدي كيا” على موقع تيك توك في وقت سابق من هذا العام، مع مقاطع فيديو توضح كيف يمكن توصيل بعض سيارات هيونداي بسرعة باستخدام سلك USB بسيط.

وتقول المدينة إن النتيجة كانت غير مسبوقة، مع زيادة بنسبة 660٪ من سرقات سيارات هيونداي وكيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وتقول مدينة نيويورك إن هذا لم ينتج عنه المزيد من التقارير عن السرقة فحسب، بل أدى إلى مشكلات أخرى تتعلق بالسلامة، بما في ذلك القيادة المتهورة، والمشاجرات العنيفة بين اللصوص ومالكي السيارات، والتي تدعي جميعًا أنها جعلت مدينة نيويورك أقل أمانًا وتسببت في عبء لا داعي له.

ولهذا، تطالب مدينة نيويورك بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين وتسعى للحصول على تعويضات عقابية وتعويضية.

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