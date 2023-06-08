تكنولوجيا: آخر تحديث لـ WhatsApp Beta يقدم خيار مشاركة الصور بجودة عالية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر تطبيق WhatsApp أحد اهم تطبيقات المراسلة الرائدة في العالم، وبعد سنوات عديدة من إرسال صور منخفضة الجودة عبر النظام الأساسي، تعمل الشركة أخيرًا على تحسين تجربة المستخدم لمشاركة الصور بأحدث إصداراتها التجريبية.

تتيح التحديثات التجريبية لتطبيق WhatsApp على نظامي iOS و Android للمستخدمين الآن إرسال صور عالية الجودة (HD) مع الحفاظ على أبعادها الأصلية. وتهدف هذه الميزة إلى تحسين جودة الصور وتجربة مشاركة وسائط أكثر ثراءً.

وعلى الرغم من أن هذا التحديث يقتصر حاليًا على مختبري الإصدارات التجريبية، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى جمهور أوسع خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن تحديثات WhatsApp التجريبية الأخيرة، وهي iOS 23.11.0.76 و Android 2.23.12.13، خيارًا جديدًا لإدارة جودة الصورة.

ويمكن للمستخدمين الآن اختيار إرسال الصور بجودة أعلى عن طريق تحديد خيار “HD” عند مشاركة الصور. ومن المهم ملاحظة أنه أثناء الاحتفاظ بأبعاد الصورة، لا يزال ضغط الضوء مطبقًا على الصورة. وهذا يضمن نقلًا فعالًا مع الحفاظ على تحسن ملحوظ في الجودة المرئية.

يتم تنشيط ميزة مشاركة الصور عالية الجودة عندما يختار المستخدمون صورة أكبر حجمًا لإرسالها. يظهر خيار اختيار جودة أعلى لمثل هذه الصور فقط، ويظل الإعداد الافتراضي هو “جودة قياسية“. وبالتالي، يجب على المستخدمين تحديد خيار HD يدويًا في كل مرة يرغبون في مشاركة صورة بجودة محسنة.

وعند إرسال صورة باستخدام خيار “جودة عالية“، يتم تمييزها على هذا النحو، مع إضافة علامة خاصة إلى فقاعة الرسالة. وهذا يسهل على المستلمين التعرف على الصور المرسلة بجودة محسنة.

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