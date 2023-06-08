تكنولوجيا: إطلاق الحواسب المحمولة VAIO SX12 و VAIO SX14 بتصميم خفيف الوزن في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة VAIO عن أجهزة الحواسب المحمولة خفيفة الوزن SX12 و SX14 في اليابان. يأتي الحاسب المحمول VAIO SX12 بشاشة بحجم 12.5 بوصة، بينما يأتي SX14 بشاشة بحجم 14 بوصة.

تم تجهيز كلا جهازي VAIO الجديدين بالجيل الثالث عشر من معالجات Core U و Core P. وتحتوي الاجهزة أيضًا على معالجات i3-1315U و i7-1360P الاختيارية. وتتراوح خيارات ذاكرة SX12 و SX14 بين 8 جيجابايت و 32 جيجابايت، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

تتوفر شاشات VAIO بدقة 1080 بكسل إلى 4K. وتشمل المنافذ المتوفرة بأجهزة الحواسب المحمولة USB 3.0 وThunderbolt 4 و HDMI و Gigabit Ethernet مع فتحة nano SIM.



يزن الطراز الأصغر 929 جرامًا بينما يزن الطراز الاكبر 1.08 كجم.

تبدأ أسعار أجهزة الحواسب المحمولة VAIO SX في اليابان من 199،800 ين ولم تقدم VAIO أي معلومات عن توفرالاجهزة عالميًا حتى الآن.

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