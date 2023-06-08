شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم شركة GameStop يهبط بأكثر من 20% بعد إقالة رئيسها التنفيذي والان مع تفاصيل الخبر
وعقب إعلان القرار، هبط سهم GameStop بأكثر من 20٪ في تداولات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء الماضي.
ولم تقدم الشركة سببًا لإقالة رئيسها التنفيذي، لكنها ذكرت أن كوهين سيكون مسؤولاً عن عمليات تخصيص رأس المال والإشراف على الإدارة.
وفي تغريدة غامضة نُشرت بعد حوالي نصف ساعة من إعلان قرار الإقالة، كتب كوهين: "ليس لوقت طويل".
ويأتي قرار إقالة فورلونج بعد أشهر فقط من إعلان GameStop عن تحقيق أول ربح ربع سنوي لها منذ عامين أثناء توليه قيادة الشركة.
وتزامن هذا الإعلان مع إعلان أرباح الربع الأول من العام المالي لشركة GameStop، ففي الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 أبريل ، سجلت الشركة إيرادات قدرها 1.24 مليار دولار، بانخفاض عن 1.38 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت خسارة صافية قدرها 50.5 مليون دولار، أو نحو 17 سنتًا للسهم الواحد، مقارنة بخسارة قدرها 157.9 مليون دولار، أو 52 سنتًا للسهم، في نفس الفترة قبل عام.
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