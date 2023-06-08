شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم شركة ‏GameStop‏ يهبط بأكثر من 20% بعد إقالة رئيسها التنفيذي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ‏GameStop‏ متجر أمريكي لألعاب الفيديو والإلكترونيات الاستهلاكية، إنها أقالت الرئيس التنفيذي، ماثيو ‏فورلونج وعينت رئيس مجلس إدارتها ريان كوهين كرئيس تنفيذي على أن يدخل ‏القرار حيز التنفيذ على الفور حسبما نقلت CNBC.

وعقب إعلان القرار، هبط سهم ‏GameStop‏ بأكثر من 20٪ في تداولات ما بعد ‏إغلاق جلسة الأربعاء الماضي.‏

ولم تقدم الشركة سببًا لإقالة رئيسها التنفيذي، لكنها ذكرت أن كوهين سيكون ‏مسؤولاً عن عمليات تخصيص رأس المال والإشراف على الإدارة.‏

وفي تغريدة غامضة نُشرت بعد حوالي نصف ساعة من إعلان قرار الإقالة، كتب ‏كوهين: "ليس لوقت طويل".‏

ويأتي قرار إقالة فورلونج بعد أشهر فقط من إعلان ‏GameStop‏ عن تحقيق أول ‏ربح ربع سنوي لها منذ عامين أثناء توليه قيادة الشركة.‏

وتزامن هذا الإعلان مع إعلان أرباح الربع الأول من العام المالي لشركة ‏GameStop، ففي الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 أبريل ، سجلت الشركة ‏إيرادات قدرها 1.24 مليار دولار، بانخفاض عن 1.38 مليار دولار في الفترة ‏نفسها من العام الماضي. ‏

وسجلت خسارة صافية قدرها 50.5 مليون دولار، أو نحو 17 سنتًا للسهم الواحد، ‏مقارنة بخسارة قدرها 157.9 مليون دولار، أو 52 سنتًا للسهم، في نفس الفترة قبل ‏عام.‏