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تكنولوجيا: سهم شركة ‏GameStop‏ يهبط بأكثر من 20% بعد إقالة رئيسها التنفيذي

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القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ‏GameStop‏ متجر أمريكي لألعاب الفيديو والإلكترونيات الاستهلاكية، إنها أقالت الرئيس التنفيذي، ماثيو ‏فورلونج وعينت رئيس مجلس إدارتها ريان كوهين كرئيس تنفيذي على أن يدخل ‏القرار حيز التنفيذ على الفور حسبما نقلت CNBC.

 

وعقب إعلان القرار، هبط سهم ‏GameStop‏ بأكثر من 20٪ في تداولات ما بعد ‏إغلاق جلسة الأربعاء الماضي.‏

 

ولم تقدم الشركة سببًا لإقالة رئيسها التنفيذي، لكنها ذكرت أن كوهين سيكون ‏مسؤولاً عن عمليات تخصيص رأس المال والإشراف على الإدارة.‏

 

وفي تغريدة غامضة نُشرت بعد حوالي نصف ساعة من إعلان قرار الإقالة، كتب ‏كوهين: "ليس لوقت طويل".‏

 

ويأتي قرار إقالة فورلونج بعد أشهر فقط من إعلان ‏GameStop‏ عن تحقيق أول ‏ربح ربع سنوي لها منذ عامين أثناء توليه قيادة الشركة.‏

 

وتزامن هذا الإعلان مع إعلان أرباح الربع الأول من العام المالي لشركة ‏GameStop، ففي الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 أبريل ، سجلت الشركة ‏إيرادات قدرها 1.24 مليار دولار، بانخفاض عن 1.38 مليار دولار في الفترة ‏نفسها من العام الماضي. ‏

 

وسجلت خسارة صافية قدرها 50.5 مليون دولار، أو نحو 17 سنتًا للسهم الواحد، ‏مقارنة بخسارة قدرها 157.9 مليون دولار، أو 52 سنتًا للسهم، في نفس الفترة قبل ‏عام.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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