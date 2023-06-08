شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. أمازون تخطط لتقديم طبقة إعلانية لخدمة Prime Video Streaming والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر، أن موقع أمازون يخطط لإطلاق فئة مدعومة بالإعلانات من خدمة بث الفيديو Prime الخاصة بها.

كانت صناعة البث المباشر تواجه تباطؤًا في عمليات الاشتراك الجديدة حيث يكافح المشتركون مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ، ويعيدون الإنفاق على الترفيه والنفقات التقديرية الأخرى، وفقًا لموقع gadgets360.

ذكر تقرير WSJ أيضًا أن أمازون كانت تجري مناقشات مع Warner Bros. Discovery و Paramount Global حول إضافة الطبقات المستندة إلى الإعلانات لخدمات البث عبر Prime Video Channels.

ولم ترد وارنر براذرز ديسكفري وباراماونت على الفور على طلبات رويترز للتعليق ، بينما رفضت أمازون التعليق.

تراجعت أسهم أمازون بأكثر من 3 في المائة أمس الأربعاء ، بما يتماشى مع ضعف السوق الأوسع.

قال روس بينيس، المحلل الرئيسي لشركة Insider Intelligence: "في السنوات الأخيرة، أصبح Prime Video أكثر جرأة فيما يتعلق بتقديم العروض الترويجية قبل عروضه، بما في ذلك البث الرياضي المليء بالإعلانات".

وأضاف بينيس: "يسمح وضع الإعلانات رسميًا في Prime Video لشركة Amazon بتركيز جمهورها وأن تكون أكثر اتساقًا مع العلامة التجارية".

تم الإبلاغ سابقًا عن أن مشتركي Amazon Prime Video سيبدأون في مشاهدة محتوى Amazon miniTV على النظام الأساسي أيضًا. يُقال أن هذا يوسع نطاق وصوله إلى ما بعد تطبيق التسوق الافتراضي من أمازون، ويتم حاليًا اختبار التكامل بشكل تجريبي على حسابات مدفوعة محددة ، مع توقع طرح كامل "قريبًا" ، وفقًا للتقرير.