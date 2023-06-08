تكنولوجيا: إطلاق تلفاز Motorola EnvisionX 4K QLED في الهند بحجمين 55 و 65 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم موتورولا اجهزة تلفازات عالية الجودة في الهند ضمن سلسلة Envision. وفي الشهر الماضي، كشفت الشركة عن تلفازات Envision الجديدة في الهند، والمتوفرة بأحجام 32 و 43 و 55 بوصة بدقة تصل إلى 4K.

واليوم، أطلقت الشركة تلفاز EnvisionX QLED الجديد في الهند، بعد أن عرضته بالتفصيل في وقت سابق من هذا الشهر. يأتي التلفاز بحجمين؛ 55 و 65 بوصة، وتبلغ دقته 4K. دعونا نلقي نظرة على سعر ومواصفات الجهاز.

يتميز تلفاز Motorola EnvisionX QLED الجديد بتصميم أنيق بدون حواف على الشاشة مع حامل أنيق في الأسفل. وكما ذكرنا، يتوفر التلفاز بأحجام 55 بوصة و 65 بوصة، وكلاهما يقدمان نفس الميزات. تستخدم الشاشة تقنية Quantum-Glow، والتي يُزعم أنها تعمل على تحسين جودة الصورة مع دعم Dolby Vision ومجموعة ألوان واسعة من 1.07 مليارلون.

سيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين ستة أوضاع للصور، اعتمادًا على ما يفضلونه في المشاهدة، مدعومًا بمعالجMediaTek رباعي النواة، ويأتي التلفاز مزودًا بوحدة رسومات مدمجة وذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت.

يوجد بالجهاز مكبرات صوت بقوة 20 واط، وهو يدعم ايضًا Dolby Atmos. ويعمل التلفاز الذكي على نظام تشغيل Google TV مع دعم Google Voice Assistant والوصول إلى منصات البث المختلفة. تتضمن خيارات الاتصال علىالتلفاز حوالي 3 منافذ HDMI ومنفذين USB و Ethernet ومنفذ RF. وهو يدعم اتصال Wi-Fi 802.11 ac (بسرعة 2.4 جيجا هرتز/5 جيجا هرتز) و Bluetooth.

تأتي تلفازات Motorola EnvisionX QLED الآن في الهند، ويأتي طراز 55 بوصة بسعر 35999 روبية، في حين أن طراز 65 بوصة يأتي بسعر 49999 روبية. يمكن شراء أجهزة التلفاز هذه حصريًا من Flipkart.

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