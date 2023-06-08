تكنولوجيا: هاتف Tecno Pova Neo 3 يظهر على منصة Google Play Console مع معالج Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للأخبار الأخيرة، أصبح هاتف Tecno Camon 20 Pro 5G متاحًا للطلب المسبق في الهند، وذلك بعد إطلاق سلسلة Camon 20 الشهر الماضي. وعلاوةً على ذلك، تشير التقارير إلى أن شركة Tecno تعمل على هاتف آخر يُعرف باسم Tecno Pova Neo 3.

والآن، ظهر الهاتف الذكي القادم على موقع Google Play Console على الويب، إذ تم الكشف عن بعض المواصفات الأساسية. وبناءً على المعلومات التي ظهرت على أحد مواقع الويب، من المتوقع أن يتميز الهاتف الذكي Tecno Pova Neo 3 القادم بشاشة بدقة 720 × 1640 بكسل بمعدل 320 نقطة في كل البوصة.

ومن الداخل، يُشاع أنه مدعوم بمعالج MediaTek Helio G85، إلى جانب 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ويقال إن الجهاز مزود بمعالج رسومات Mali G52، ومن المتوقع أن يعمل بنظام Android 13.

وعلاوةً على ذلك، عرض الموقع أيضًا تصميم الهاتف الذكي القادم، حيث تم الكشف عن حواف ملحوظة في الجزء السفلي وتصميم مثقوب. لذلك يبدو أن هذا سيكون جهازًا آخر في متوسط التكلفة مثل سابقه Pova Neo 2.

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