الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الكشف عن جهاز الالعاب المحمول ONEXPLAYER 2 Pro الذي يعمل بمعالج AMD Ryzen 7 7840U APU

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة One-netbook عن أول جهاز العاب محمول على الإطلاق يعمل بواسطة معالج AMD Ryzen 7 7840U APU. ويعد جهاز ONEXPLAYER 2 Pro هو الإصدار الثالث في المجموعة.

وكانت الشركة قد أصدرت في وقت سابق إصدارات Ryzen 7 6800U و Intel Core i7-1370P من ONEXPLAYER 2. يتميز AMD Ryzen 7 7840U بأربعة أنوية مع معالج رسومات Radeon 780M مع بنية RDNA. وشهد الجمع بين المعالج ومعالج الرسومات بجهاز ONEXPLAYER تحسنًا متتابعًا.

سيوفر ONEXPLAYER 2 Pro وحدة معالجة رسومات أكثر قوة مع تكامل وحدة معالجة الرسومات Radeon 780M. ومن ناحية التصميم، يحتفظ ONEXPLAYER 2 Pro بنفس تصميم الإصدار الأصلي ويأتي مع وحدات تحكم قابلة للفصل.

وفي الوقت الحالي،  لا توجد معلومات بخصوص سعر جهاز ONEXPLAYER 2 Pro الجديد بعد، ولكن من المحتمل ان يتم الكشف عنه قريبًا.

المصدر

اعلان


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا