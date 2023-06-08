تكنولوجيا: الكشف عن جهاز الالعاب المحمول ONEXPLAYER 2 Pro الذي يعمل بمعالج AMD Ryzen 7 7840U APU

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة One-netbook عن أول جهاز العاب محمول على الإطلاق يعمل بواسطة معالج AMD Ryzen 7 7840U APU. ويعد جهاز ONEXPLAYER 2 Pro هو الإصدار الثالث في المجموعة.

وكانت الشركة قد أصدرت في وقت سابق إصدارات Ryzen 7 6800U و Intel Core i7-1370P من ONEXPLAYER 2. يتميز AMD Ryzen 7 7840U بأربعة أنوية مع معالج رسومات Radeon 780M مع بنية RDNA. وشهد الجمع بين المعالج ومعالج الرسومات بجهاز ONEXPLAYER تحسنًا متتابعًا.

سيوفر ONEXPLAYER 2 Pro وحدة معالجة رسومات أكثر قوة مع تكامل وحدة معالجة الرسومات Radeon 780M. ومن ناحية التصميم، يحتفظ ONEXPLAYER 2 Pro بنفس تصميم الإصدار الأصلي ويأتي مع وحدات تحكم قابلة للفصل.

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات بخصوص سعر جهاز ONEXPLAYER 2 Pro الجديد بعد، ولكن من المحتمل ان يتم الكشف عنه قريبًا.

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