تكنولوجيا: هاتف Oukitel WP26 يتميز بتصميم مقاوم وبطارية بقدرة 10000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Oukitel WP26 للأسواق العالمية قريباً بتصميم يدعم مقاومة أعلى وبطارية بسعة 10000 mAh.

يتوفر هاتف Oukitel WP26 للمستخدمين قريباً في الأسواق العالمية عبر AliExpress، وهو إصدار مطور خصيصاً لدعم المستخدمين في الرحلات والمغامرات.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P90، كما يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف إضاءة بقوة 1200 lumen لدعم المستخدم في التخييم والرحلات.

وتقدم Oukitel الهاتف في الأسواق العالمية عبر AliExpress بسعر منخفض 180 دولار تقريباً في الفترة بين 12 إلى 18 من شهر يونيو، على أن يتوفر الهاتف لاحقاً بسعر 280 دولار تقريباً.

ويتميز Oukitel WP26 بحجم شاشة 6.58 إنش، بجودة عرض FHD+، أو بدقة 1080 في 2408 بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة Helio P90، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام والتي تصل إلى 13 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية، كما يتميز الهاتف بسعة 256 جيجا بايت.

أيضاً تدعم الإضاءة في هاتف Oukitel WP26 حتى 5 أنماط والتي تتضمن SOS، وإضاءة كاملة، ونصف إضاءة، وفلاش، وغيرها، وتؤكد الشركة على أن إضاءة الهاتف ستدعم المستخدم في نطاق واسع مع مرونة أعلى لضبط شدة الإضاءة.

ويتميز الهاتف بأعلى معايير المقاومة مقارنة بسعر الهاتف، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، وكاميرة بدقة 20 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي الليلي للقطات واضحة في ساعات الليل من مسافة تصل إلى 20 متر.

كما يضم WP26 كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، والتي تدعم إنتاج صور مجهزة للنشر مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي.

ويمكن للهاتف أن يستمر بعمر شحن أطول خلال الرحلات، حيث ينطلق Oukitel WP26 بقدرة بطارية 10000 mAh، ويمكن للهاتف أن يستمر بعمر شحن 52 يوم في وضع الإستعداد، و16 ساعة من تشغيل الفيديو، و41 ساعة من تشغيل الموسيقى، و12 ساعة من اللعب، أو 75 ساعة من إجراء الإتصالات.

ويتوفر WP26 بمعايير IP68/ 69K، كما يدعم معايير MIL-STD-810H، لذا سيدعم الهاتف مقاومة الماء والأتربة والصدمات، ويقاوم الهاتف الماء عند عمق 30 متر، والسقوط العرض من إرتفاع 1.5متر.

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