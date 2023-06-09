شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تقول إنها لا تعمل الآن على نموذج GPT-5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي OpenAI، سام ألتمان، بأنه شركته لم تقم بعدُ بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي المنتظر GPT-5.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تعهد الشركة بألا تعمل على إصدار جديد لاحق لنموذج GPT-4 الحالي “لبعض الوقت” بعد أن أبدى الكثير من الأكاديميين والرؤساء التنفيذيين في المجال التقني مخاوف من معدل التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

وقال ألتمان في مؤتمر نظمته صحيفة إيكونوميك تايمز في الهند: “لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به قبل أن نبدأ هذا النموذج، ونحن نعمل على الأفكار الجديدة التي نعتقد أننا بحاجة إليها لأجل النموذج” مؤكدًا على أن الشركة ليست قريبة من البدء في تطوير GPT-5.

جدير بالذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، وقعت مئات الشخصيات النافذة على خطاب مفتوح تدعو فيه جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى التوقف فورًا ولمدة 6 أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة للذكاء الاصطناعي أكثر قوة من نموذج GPT-4″. وكان من بين تلك الشخصيات الموقعة إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وسبيس إكس وعضو مجلس إدارة الشركة سابقًا وأحد مؤسسيها، وكذلك ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل.

ورد ألتمان على الانتقادات الموجهة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والمخاوف المحيطة بها قائلًا إن شركته تقيم بالفعل الأخطار المحتملة بإجراءات ذات مغزى، كفرق المراجعة الخارجية واختبارات الأمان.

وأشار ألتمان إلى أن أوبن إيه آي انتظرت أكثر من ستة أشهر لإطلاق GPT-4 للجمهور بعد إنهاء تطويره.

وتأتي زيارة ألتمان للهند ضمن مساعيه للاجتماع مع المشرعين وكبار مسؤولي الشركات التقنية حول العالم من أجل تعزيز الثقة في أوبن إيه آي، والتأكيد على التعاون مع المنظمين للوقاية من استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ ومنع أية حوادث غير مقصودة منه.