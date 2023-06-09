شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تحديث أبل الجديد iOS 17 وiOS 16 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن iOS 17 رسميًا من جانب Apple في WWDC 2023، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، ولكن ما هي الاختلافات الرئيسية بينه وبين iOS 16؟

بينما قدم نظام التشغيل iOS 16 ميزات جديدة مثل شاشة القفل القابلة للتخصيص، فإن نظام التشغيل iOS 17 يضم عددًا من تحديثات الجودة مثل تقنية التصحيح التلقائي المحسنة، ونسخ الرسائل الصوتية.

وفيما يلي خمسة ميزات جديدة تجعل iOS 17 مختلف عن iOS 16 وفقا لما ذكره موقع Trustedreviews.



البريد الصوتي المباشر البريد الصوتي المباشر هذه الميزة جديدة يطلق عليها البريد الصوتي المباشر، والفكرة بسيطة؛ نظرًا لأن المستلم يترك بريدًا صوتيًا على جهاز أيفون الخاص بك، فسترى أنه تم إملاءه على الشاشة في الوقت الفعلي.

يساعدك هذا في معرفة الغرض من المكالمة دون الحاجة إلى الرد، وهذا مثالي إذا كنت ترغب في تجنب مكالمات الاحتيال أو إذا تلقيت مكالمة أثناء اجتماع عمل مزدحم ولا يمكنك الرد.



تطبيق Journalيعد تطبيق Journal هو في الأساس تطبيق مذكرات رقمية جديد يشق طريقه إلى iPhone في iOS 17 في وقت لاحق من هذا العام.

يهدف التطبيق إلى أن يكون متجرًا شاملاً لذكرياتك وأهدافك وتأكيداتك وأي شيء آخر تريد كتابته في بداية أو نهاية يومك.

يتيح لك التطبيق استيراد الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والنصوص وغير ذلك، مع قدرة التطبيق على مطالبتك بأسئلة محددة لمساعدتك في الكتابة عن تجاربك بشكل أكثر دقة.

ويتيح لك ذلك الاحتفاظ بأحداث أو ذكريات معينة بالإضافة إلى القيام بأشياء مثل التأكيدات اليومية، ويمكنك إعداد تنبيهات لتذكيرك بملئها بشكل يومي.





وضعيه الاستعداديقدم وضع الاستعداد طريقة جديدة تمامًا لاستخدام جهاز iPhone الخاص بك عندما لا يكون قيد الاستخدام النشط، إنه في الأساس وضع يحول جهاز iPhone الخاص بك إلى شيء يشبه الشاشة الرقمية الذكية عند الشحن وفي اتجاه أفقي.

ستعرض الشاشة الصور الحديثة والوقت بتنسيق أكبر والأدوات الشائعة والأنشطة الحية والمزيد.





ميزة Name DropName Drop هي ميزة جديدة متعلقة بـ AirDrop تتيح مشاركة جهات اتصال أسهل بين مستخدمي iPhone في نفس الموقع الذي تعيش فيه.

احضر iPhone بالقرب من شخص تريد مشاركة تفاصيل الاتصال معه وسيتم إرساله تلقائيًا. ستتلقى أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في نفس الوقت.

يتضمن معلومات مثل الأسماء وصور جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني والمزيد، ويعمل أيضًا بين أجهزة iPhone و Apple Watch طالما أنهما محدثان بأحدث البرامج.





ميزة Check-Inتقدم Apple وظيفة تسجيل وصول جديدة إلى iPhone مع نظام التشغيل iOS 17، تعمل بشكل أساسي على أتمتة هذه العملية نيابة عنك.

سترسل الميزة تحديثات تلقائية إلى جهات الاتصال المحددة مسبقًا في تطبيق الرسائل لإعلامهم عند وصولك إلى المنزل.

تتعقب الوظيفة المسار الذي سلكته في رحلتك، وستقوم بتنبيه جهات الاتصال الخاصة بك إذا تأخرت أو انحرفت عن هذا المسار أو لم تعد إلى المنزل على الإطلاق.

ستشارك أيضًا معلومات حيوية مثل مستوى بطارية هاتفك الذكي، مما يساعد على توفير راحة البال للأحباء المعنيين في جميع أنحاء العالم.