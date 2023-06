شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويبكس يقدم ميزات الذكاء الاصطناعى إلى اجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة لتضمين الذكاء الاصطناعي التوليفي في منتجاتها وخدماتها، أدخلت شركة الاتصالات الرقمية Cisco إمكانات التلخيص في نظامها الأساسي لعقد المؤتمرات عبر الويب Webex.

وفي حدث Cisco Live المستمر في لاس فيجاس بالولايات المتحدة ، قالت Cisco إنها ستسخر نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) عبر محافظ التعاون والأمان لزيادة الإنتاجية لقوتها العاملة.

وقال جييتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام، الأمن والتعاون في Cisco: "في Cisco نستخدم الذكاء الاصطناعي منذ سنوات". "نحن الآن نكشف النقاب عن كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتنا الحالية ، مما يساعد العملاء على تحقيق قيمة حقيقية لإطلاق أفضل تجارب العمل الممكنة وأكثرها أمانًا".

سيسمح برنامج "Catch Me Up" للمستخدمين بمواكبة التفاعلات الفائتة بسرعة ، بما في ذلك الاجتماعات والمكالمات والمحادثات وغيرها. ستحتوي هذه الملخصات على نقاط رئيسية وبنود عمل تهدف إلى توفير الوقت لأولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى الاجتماع.

تقدم الشركة أيضًا ملخصات في Vidcast ، أداة مراسلة الفيديو الخاصة بالشركة.

ستنتج هذه الإمكانية نقاط بارزة وفصولًا حتى يتمكن المشاهدون من الانتقال إلى أهم أجزاء الفيديو بسرعة.

تتشابه ميزة "Catch Me Up" في Webex by Cisco مع ميزة ملخصات Microsoft Teams التي تدعم GPT وميزة ملخص Google لتطبيق Meet.

علاوة على ذلك ، يأتي التطوير بعد يوم من إعلان منصة مؤتمرات الفيديو Zoom عن ميزة ملخص الاجتماع لـ Zoom IQ - رفيقها الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة أيضًا أنها ستوفر ميزة إنشاء دردشة الفريق ، والتي ستمكن المستخدمين من تلخيص اجتماعات Zoom بسرعة دون تسجيل وصياغة محتوى في Zoom Team Chat.

قالت سيسكو أيضًا إنها تستثمر في الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة الأمان. إنه يستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لتبسيط إدارة السياسات وتحسين الاستجابة للتهديدات.

تم الإعلان عن إمكانات مماثلة من قبل Google والرئيس التنفيذي لشركة Alphabet Sundar Pichai خلال I / O 2023.