شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة "قنوات" تتيح للمؤسسات بث التحديثات إلى المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي الظهور الأول في الوقت الذي تشعر فيه مجموعة من الوكالات والمنظمات بخيبة أمل من Twitter المملوك لـ Elon Musk في مواجهة الرسوم ومشاكل الأداء وتقليص الإشراف على المحتوى بشكل كبير، وفقًا لموقع gadgets 360.

وصفت ميتا القنوات بأنها "طريقة بسيطة وموثوقة وخصوصية لتلقي التحديثات المهمة من الأشخاص والمؤسسات ، داخل WhatsApp مباشرة."

أظهر مقطع فيديو شاركته Meta إمكانية قيام القنوات بإبقاء الأشخاص على اطلاع دائم على نتائج السباق ونتائج مباريات كرة القدم والطقس وحركة المرور، وحتى مشاركة نصائح الطهي أو إصلاح المنزل.

قال ميتا في منشور: "نعتقد أن الوقت مناسب أخيرًا لتقديم أداة بث بسيطة وموثوقة وخصوصية".

قال Meta إن أولوية WhatsApp ستظل هي المراسلة الخاصة ، لكن المستخدمين يطلبون ميزة مثل القنوات لسنوات.

يُعرف WhatsApp بالتشفير الذي يحمي من التطفل.

وفقًا للمنصة ، يستخدم أكثر من ملياري شخص حول العالم WhatsApp.

قالت Meta إنها تستكشف خيار إتاحة القنوات المشفرة لمجموعات مثل المنظمات غير الربحية أو المنظمات الصحية حيث قد تكون هناك حاجة إلى هذا المستوى من الأمان.

تم وصف القنوات على أنها أداة بث أحادية الاتجاه تتيح لمسؤولي الحساب إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

يشمل شركاء الإطلاق العالميون لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى ناديي برشلونة ومانشستر سيتي لكرة القدم ، وفقًا لميتا.

قال عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون إنه يخطط لتوسيع توفر القنوات تدريجياً في الأشهر المقبلة.