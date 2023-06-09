شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يحصل على دعم محسن لجهاز أيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل OpenAI على تحسين ChatGPT على iPad من خلال تحديث جديد مصمم للاستفادة من شاشة iPad بأكملها، ويتضمن تطبيق ChatGPT المحدث لنظامي iOS وiPadOS أيضًا ميزة السحب والإفلات ودعم Siri وتكامل الاختصارات.

ويعني دعم iPad أن ChatGPT سيعمل الآن بملء الشاشة على أجهزة Apple اللوحية، بدلاً من تشغيله كتطبيق بحجم iPhone يعمل على شاشة أكبر، لم يتغير شيء آخر بالنسبة لإصدار iPad، حيث لا يزال يتم تقديمك بواجهة دردشة وخيارات للتبديل بين GPT-3.5 أو GPT-4، أضاف OpenAI أيضًا دعم السحب والإفلات هنا، لذلك يمكن الآن سحب أي رسائل من واجهة الدردشة إلى تطبيقات أخرى.

ويتيح لك التحديث أيضًا استدعاء ChatGPT من Siri واستخدام chatbot مع ميزة اختصارات Apple، ويتيح لك ذلك إنشاء استعلام ChatGPT في الاختصارات لبدء محادثة جديدة ودمجها في أتمتة اختصارات Apple.

وتعمل OpenAI تدريجياً على تحسين تطبيق ChatGPT الخاص بها على iOS وiPadOS منذ إطلاق إصدار الهاتف المحمول الشهر الماضي، مما أدى إلى إدخال تحسينات على سجل الدردشة والإدخال الصوتي في التحديثات الأخيرة، تخطط الشركة أيضًا لإطلاق تطبيق لنظام Android في المستقبل القريب.

وأطلقت OpenAI اشتراكًا متميزًا في ChatGPT في فبراير يسمى ChatGPT Plus، والذي يوفر أولوية الوصول وأحدث طراز GPT-4 مقابل 20 دولارًا في الشهر.