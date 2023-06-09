شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير مهم بشأن مرفقات البريد الإلكترونى بتنسيق PDF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد PDF أحد تنسيقات الملفات الشائعة الاستخدام التي نتلقاها أو نستخدمها لمشاركة المستندات عبر البريد الإلكتروني أو منصات الاتصال الإلكترونية الأخرى، أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو أن التنسيق متوافق للغاية ويسهل أيضًا التعامل معه بحجمه الصغير نسبيًا، كذلك نحصل فيه على معظم مستنداتنا المصرفية والتعليمية وغيرها من المستندات.

ومع ذلك يبدو أنك بحاجة إلى توخي المزيد من الحذر مع هذه الملفات، لأن ملفات PDF هي أكثر أنواع الملفات شيوعًا لتقديم البرامج الضارة كمرفقات بالبريد الإلكتروني، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Palo Alto Networks، وهي شركة عالمية للأمن السيبراني.

يزعم التقرير أن العدد يصل إلى 66.6% من جميع المرفقات، هذا يعني أن أكثر من 6 من كل 10 مرفقات ملفات PDF تتم مشاركتها عبر رسائل البريد الإلكتروني تحتوي على نوع من البرامج الضارة ويمكنها اختراق جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول.

"نظرًا لأن الملايين من الأشخاص يستخدمون ChatGPT، فليس من المستغرب أن نرى عمليات الاحتيال المتعلقة بـ ChatGPT، والتي انفجرت خلال العام الماضي، حيث يستفيد مجرمو الإنترنت من الضجيج حول الذكاء الاصطناعي.

ولكن لا يزال ملف PDF الموثوق به عبر البريد الإلكتروني هو الطريقة الأكثر شيوعًا لتوصيل مجرمي الإنترنت للبرامج الضارة، "كما يقول شون دوكا، نائب الرئيس ورئيس الأمن الإقليمي في Palo Alto Networks." ولا شك أن مجرمي الإنترنت يبحثون في كيفية الاستفادة منها في أنشطتهم الشائنة، ولكن في الوقت الحالي، ستعمل الهندسة الاجتماعية البسيطة بشكل جيد في خداع الضحايا المحتملين. لذلك يجب على المنظمات أن تأخذ نظرة شاملة لبيئتها الأمنية لتوفير إشراف شامل على شبكتها وضمان اتباع أفضل الممارسات الأمنية على كل مستوى من مستويات المنظمة ".

سلطت Palo Alto Networks في تقريرها الأخير حول اتجاهات التهديد الضوء على أكثر أنواع البرامج الضارة شيوعًا وطرق توزيعها استنادًا إلى تحليل شامل لبيانات القياس عن بُعد العالمية التي تم جمعها من Palo Alto Networks Next-Generation Firewall (NGFW) و Cortex Data Lake و Advanced URL Filtering و و Advanced Wildfire.





خطوات الحماية من البرامج الضارة

* تجنب تنزيل المرفقات من مرسلين غير معروفين.

* تأتي معظم متصفحات الويب مع ميزات أمان مدمجة، تمكنهم من تحسين أمان التصفح.

* استخدم برنامج مكافحة فيروسات موثوق به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

* حافظ على نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك محدثًا دائمًا.