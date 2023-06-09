شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تجنب الحيل التسويقية للتجار عبر الانترنت وإدخار الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم تجار التجزئة عبر الإنترنت الحيل النفسية وأدوات التسويق لجذب المستهلكين إلى الشراء، ومع نمو المبيعات عبر الإنترنت أثناء الوباء، تعلم تجار التجزئة أن يكونوا أكثر إقناعًا، حيث تعتمد الشركات بشكل أكبر على بيانات الطرف الأول لبناء علاقات شخصية مع العملاء وإقناعهم بإجراء عمليات شراء.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال الخبراء، إن العديد من استراتيجيات الأعمال التي ينشرها تجار التجزئة تستفيد من خوف المتسوقين من فقدان أحدث المنتجات وأكثرها شعبية.

ويعد تقديم حوافز لإضافة المزيد من العناصر إلى عربات التسوق عبر الإنترنت مثل الشحن المجاني مثالًا آخر على الحيل النفسية التي يمكن أن يلعبها بائع التجزئة.

ينشر تجار التجزئة تكتيكات تعمل على المزيد من المبيعات وزيادة سلة الطلبات لأكثر من عقد من الزمان، لكننا نتسوق عبر الإنترنت الآن أكثر من أي وقت مضى.

قال جيسون جولدبيرج، كبير مسؤولي إستراتيجيات التجارة في شركة التسويق Publicis Groupe وخبير التجارة الإلكترونية: "هناك الكثير من التحيزات المعرفية التي يعرفها تجار التجزئة ويستخدمونها في تجارب التسوق.

وفيما يلي الحيل التي يستخدمها تجار التجزئة لتجعلك تشتري المزيد ونصائح حول كيفية تجنبها.







الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر لا يزال تجار التجزئة يحبون هذه الطريقة، حتى من بعد انتهاء فترة انتشار الوباء، لأنها توفر في الشحن.

خصومات في مقابل رقم الهاتف المحمولأصبح من الشائع أن يقدم تجار التجزئة خصومات بنسبة 10٪ إلى 15٪ على طلبات العملاء الأولى مقابل بريد إلكتروني ورقم هاتف محمول.

وهناك فائدة أخرى، إنها طريقة رائعة لتجار التجزئة لزيادة حجم سلة العملاء من خلال جلبهم إلى المتجر.







السعر المختلف ما بين الأصلى والمعروض السعر المختلف ما بين الأصلى والمعروض يكون المنتج له سعرين مدرجين، أحدهما أعلى يتم شطبه ويتم وضع سعر جديد أقل.

دليل اجتماعي عن المنتجتعد التقييمات الإيجابية والمراجعات هي أكثر أشكال الإثبات الاجتماعي شيوعًا، التي تتيح للمستهلكين دليل على أهمية المنتج وصلاحيته للاستخدام.

تم تصميم هذا التكتيك لإعلام المتسوقين بأنهم يحصلون على صفقة جيدة





نصائح لتجنب الحيل التسويقية لتجار التجزئة عبر الانترنت

يجب أن تعرف عن حيل التسوق ولكن ليس مجرد إدراك أساليب التسويق هذه كافى لحمايتك منها، بل ما يمكنك فعله هو بناء عادات جديدة تجعل هذه التكتيكات أقل فعالية عليك.

امنح نفسك "فترة راحة" بعد إضافة عناصر إلى عربة التسوق الخاصة بك، حتى لو كانت لبضع ساعات فقط، لأن ذلك يجب أن يساعدك على اتخاذ قرار أكثر عقلانية.

نصيحة أخرى: لا تتابع الخصومات وتعطى معلومات الاتصال الخاصة بك للشركات، لأن هذا يدعو إلى مزيد من التسويق المستهدف الذي قد يدفعك إلى إنفاق المزيد.