شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: من المتوقع أن يؤدى تغير المناخ إلى زيادة عدد موجات الجفاف المدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حاليًا دراسة البداية السريعة للجفاف غير المتوقع، والمعروف باسم الجفاف السريع، والذي يمكن أن يكون له تأثير خطير على كل من النظم الزراعية والبيئية، من قبل الباحثين في جامعة أوكلاهوما.

يهدف الباحثون إلى تحديد كيف يمكن أن تؤثر درجات الحرارة العالمية المتزايدة على تواتر موجات الجفاف المفاجئة والمخاطر المرتبطة بحقول المحاصيل العالمية، وفقاً لموقع scitechdaily.

جوردان كريستيان، باحث ما بعد الدكتوراه، هو المؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications Earth and Environment.

قال كريستيان: "في هذه الدراسة، تم قياس التغيرات المتوقعة في وتيرة الجفاف المفاجئ ومخاطر الأراضي الزراعية من الجفاف السريع باستخدام نماذج محاكاة المناخ العالمي، وجدنا أن حدوث الجفاف السريع من المتوقع أن يزداد عالميًا بين جميع السيناريوهات، مع الزيادات الأكثر حدة في السيناريوهات ذات التأثير الإشعاعي العالي واستخدام الوقود الأحفوري بشكل أكبر".

يصف التأثير الإشعاعي عدم توازن الإشعاع حيث يدخل المزيد من الإشعاع إلى الغلاف الجوي للأرض أكثر مما يتركه، مثل حرق الوقود الأحفوري، وتعد هذه الأنشطة من بين أهم العوامل المساهمة في ارتفاع درجة حرارة المناخ، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الظواهر الجوية القاسية من العواصف والفيضانات والجفاف المفاجئ وغير ذلك.

قال كريستيان: "من المتوقع أن تزداد مخاطر الجفاف السريع على أراضي المحاصيل على مستوى العالم، مع توقع أكبر الزيادات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا".

"توقعت نماذج CMIP6 زيادة 1.5 مرة في المخاطر السنوية لنوبات الجفاف المفاجئ على أراضي المحاصيل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بحلول عام 2100، من خط الأساس لعام 2015 للمخاطر السنوية بنسبة 32٪ في عام 2015 إلى 49٪ في عام 2100 ، بينما من المتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في سيناريو الانبعاثات الأكثر تطرفاً (32٪ إلى 53٪)، زيادة 1.7 مرة في المخاطر السنوية.

تستمر هذه الدراسة في التأكيد على أن المنتجين الزراعيين، في الداخل والخارج، سيواجهون مخاطر متزايدة مرتبطة بتوافر المياه بسبب التطور السريع للجفاف، ونتيجة لذلك، فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بإنتاج الغذاء، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والاضطرابات الاجتماعية، ستزداد أيضًا عندما تحدث خسائر في المحاصيل بسبب الجفاف السريع.