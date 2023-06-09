شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هواتف أيفون لن تحصل على نظام التشغيل الجديد iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يكون تحديث برنامج Apple iOS 17، الذي تم الإعلان عنه في حدث WWDC لهذا العام، متاحًا للتنزيل على بعض أجهزة iPhone المدعومة حاليًا بموجب نظام التشغيل iOS 16.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن مع إصداره القادم في الخريف، سيقدم iOS 17 ميزات مثل البريد الصوتي المباشر ورسائل فيديو FaceTime واستخدام الخرائط بلا اتصال والمزيد.

إذا كان هاتفك متوافقًا، فيمكنك تجربة نظام iOS الجديد مبكرًا من خلال برنامج Apple التجريبي العام، فسيتوفر الإصدار التجريبي من iOS 17 للمستخدمين المهتمين اعتبارًا من يوليو.

وفيما يلي أجهزة iPhone التي توقف دعمها من Apple بعد iOS 16:

• آيفون 8

• آيفون 8 بلس

• iPhone X

تعد هذه الأجهزة من أيفون غير المتوافقة مع iOS 17.