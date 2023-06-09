شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر ChatGPT: بعض الوظائف ستختفى بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما اعترف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الشركة الأم لـ ChatGPT، بإمكانية استغناء الذكاء الاصطناعي عن الوظائف البشرية، حيث قال في محادثة منشورة إن بعض الوظائف ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي ولكن سيتم إنشاء وظائف جديدة أيضًا.

ومن المقرر أن يلتقي رائد الأعمال التقني، رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال زيارته للهند.

تحدث ألتمان الذي يقف وراء برنامج الدردشة الآلي الذي لديه القدرة على تغيير العالم، عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مقابلة مع Economic Times.

وعندما سُئل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتسبب في فقدان الوظائف، قال الرئيس التنفيذي: "كل ثورة تقنية تؤدي إلى تغيير الوظيفة. في جيلين ، يمكننا التكيف مع أي قدر من التغيير في سوق العمل، وهناك وظائف جديدة وعادة ما تكون أفضل، ستختفي بعض الوظائف وستكون هناك وظائف جديدة أفضل يصعب تخيلها. "

تحدث سام التمان أيضًا عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في المقابلة. في الآونة الأخيرة ، احتل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI عناوين الصحف للحديث عن تنظيم الذكاء الاصطناعي أمام المشرعين الأمريكيين. وقال إن شركة أوبن إيه آي مستعدة للتعاون مع الحكومة من أجل ضمان تنظيم الذكاء الاصطناعي.

في حديثه عن تنظيم الذكاء الاصطناعي مع ET، قال إنه مهم ولكن فقط للاعبين الكبار في السوق، لا ينبغي للشركات الصغيرة أن تقلق بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي، قال: "لقد قلنا صراحة أنه لا ينبغي أن يكون هناك تنظيم على الشركات الصغيرة، التنظيم الوحيد الذي طالبنا به هو على أنفسنا والأشخاص الأكبر."