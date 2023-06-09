شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: انتقال ليونيل ميسي للدوري الأمريكي "خبر سار" لشركة أبل .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقارير حديثة أن ليونيل ميسي قد ينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لمواصلة مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وهو أعلى مستوى في بطولة كرة القدم في الولايات المتحدة، فيما أشارت التقارير إلى أن أبل، لها دور مهم في جلب الفائز بكأس العالم إلى البلاد وقد يستفيدان من هذا النقل.

+ أبل TV و MLS في العام الماضي ، وقعت أبل شراكة لمدة 10 سنوات مع MLS لبث جميع المباريات مباشرة من خلال تطبيق أبل TV، وسيؤدي قدوم ميسي إلى الولايات المتحدة لجعل اشتراك أبل أكثر جاذبية، حيث تبلغ تكلفة MLS Season Pass 14.99 دولارًا شهريًا أو 99 دولارًا للموسم بأكمله. وبالنسبة لمشتركي أبل TV +، انخفضت الأسعار إلى 12.99 دولارًا شهريًا و 79 دولارًا للعام بأكمله، و تمتلك أبل الحقوق الحصرية لألعاب MLS ، والتي يُقال إنها تدفع للدوري ما لا يقل عن 250 مليون دولار سنويًا.

ومن المحتمل أن يشترك المزيد من الأشخاص الآن في التذكرة الموسمية لمشاهدة لاعب كرة القدم الشهير يلعب مباشرة على شاشة التلفزيون في الوقت الذي يناسبهم، ووفقًا لتغريدة من ESPN ، تتضمن شروط عقد ميسي المقترحة خفضًا في الإيرادات من المشتركين الجدد في خدمة البث عبر MLS Season Pass من أبل TV.

ويشير هذا أيضًا إلى أن شركة أبل تتوقع زيادة في مشتريات الاشتراك بعد الانتهاء من النقل، لا سيما من قبل جمهور عالمي كان حتى الآن ملتصقًا بالبطولات الكبيرة في أوروبا، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة أبل أنها ستبث سلسلة وثائقية من أربعة أجزاء على Messi على أبل TV +.

و ستركز السلسلة الوثائقية عن ميسي على مسيرته في كأس العالم FIFA، وتجدر الإشارة إلى أن المسلسل المرتبط بكرة القدم Ted Lasso هو أحد أكبر نجاحات البث على أبل TV، وبالإضافة إلى أبل، ستشارك Adidas أيضًا مع اللاعب جزءًا من الأرباح المتأتية من مبيعات التجارة. Adidas هي راعي مهم لـ MLS وتزين جميع الفرق الـ 29 في الدوري.