شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاسبرسكى: 900 % نمواً سنوياً لمقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثو «كاسبرسكى» إن عدد مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت ينمو بمعدل سنوى، تصل نسبته إلى 900%، وفقاً للأرقام الصادرة عن المنتدى الاقتصادى العالمى.

ووفقا لما ذكره موقع البيان، تصدرت الكثير من حالات الاحتيال بتقنية التزييف العميق عناوين الأخبار فى كبرى الصحف العالمية، وظهرت تقارير تتعلق بالتحرش والانتقام والخداع المتعلق بالعملات المشفرة.

وأدى استخدام الشبكات العصبية والتعلم العميق، وبالتالى «التزييف العميق»، إلى تشجيع المستخدمين حول العالم إلى توظيف الصور، ومقاطع الفيديو، والمواد الصوتية، لإنشاء مقاطع فيديو قريبة جداً من الواقع لأشخاص، يتم فيها تغيير وجوههم أو أجسادهم بالاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث يبدون كونهم أشخاصاً آخرين، وتُستخدم مقاطع الفيديو والصور، التى تم التلاعب بها فى الكثير من الأحيان لأغراض غير قانونية أو خبيثة.

ويمكن استخدام تقنية التزييف العميق فى مجال الهندسة الاجتماعية حيث يوظف المجرمون صوراً محسنة لانتحال شخصيات المشاهير، من أجل الإيقاع بالضحايا.