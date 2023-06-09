شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: الذكاء الاصطناعى التوليدى قادم إلى كل منتج من منتجاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت خطط Meta التوليدية للذكاء الاصطناعي في التركيز، فقد أوضح مارك زوكربيرج أنه يريد أن يُنظر إلى Meta على أنها واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأفادت Axios أنه في اجتماع شامل للشركة هذا الأسبوع ، عرض زوكربيرج بعض خطط Meta بمزيد من التفصيل، وبحسب ما ورد أطلع الرئيس التنفيذى الموظفين على بعض الطرق التي تخطط بها Meta لوضع الذكاء الاصطناعى التوليدى "فى كل منتج من منتجاتنا".

وتشمل الميزات المخطط لها "وكلاء" الذكاء الاصطناعي لـ WhatsApp و Messenger ، وهو أمر ناقشه زوكربيرج في الماضي، وبينما تشير Axios إلى أن WhatsApp و Messenger قد يكونان أول من يحصل على هذه الميزة ، فقد رصد باحث التطبيق أليساندرو بالوزي إصدارًا مبكرًا من روبوت محادثة AI في تطبيق Instagram هذا الأسبوع، وأشارت لقطات الشاشة التي شاركها إلى أن التطبيق يمكن أن يضم ما يصل إلى 30 "شخصية" مختلفة للاختيار من بينها.

ووفقًا لـ Axios سيتم تحرير الصور باستخدام AI في Instagram ويبدو أن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل صورهم عبر مطالبات نصية ثم مشاركة الصور مرة أخرى في قصتهم. كما ناقش زوكربيرج مؤخرًا - خلال مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة أدوات إنشاء ما بعد Facebook ، وكذلك لمعلني النظام الأساسي.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاق بعض هذه الميزات ، ولكن يبدو أن زوكربيرج يأمل في رؤيتها عاجلاً وليس آجلاً، وتأمل الشركة أيضًا أن يتوصل الموظفون إلى بعض الأفكار لميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة الخاصة بهم ويقال إنها تستضيف هاكاثونًا داخليًا لإلهام الأفكار الجديدة المحتملة.