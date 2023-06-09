شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FBI: الهاكرز يستخدمون الآن الذكاء الاصطناعى لإنشاء محتوى جنسى صريح لابتزاز الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت العديد من شركات الأمن السيبراني أن الجرائم الإلكترونية في ارتفاع وأن المهاجمين يستخدمون أساليب متعددة لتحقيق مكاسب مالية، والآن ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيرًا استشاريًا للأشخاص من "زيادة" مخططات الابتزاز التي تتضمن عراة مزيفة تم إنشاؤها بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت الوكالة إنه اعتبارًا من أبريل من هذا العام ، تلقت عددًا متزايدًا من التقارير عن "الابتزاز الجنسي" ، وهو نوع من أساليب الابتزاز حيث يخدع المجرمون الضحية لتقديم مزايا مالية من خلال التهديد بالكشف عن صورة صريحة أو ذات طابع جنسي.

ووفقًا للاستشارة ، يجد مجرمو الإنترنت صورًا للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي ثم يقومون بتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي لجعلها تبدو واقعية وصريحة جنسيًا، ثم يتم إرسال الصور مباشرة إلى الضحايا من قبل جهات خبيثة للابتزاز الجنسي أو التحرش.

وبمجرد تعميمها ، يمكن أن يواجه الضحايا تحديات كبيرة في منع المشاركة المستمرة للمحتوى الذي تم التلاعب به أو إزالته من الإنترنت ، "بحسب ما قاله مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وبحسب الوكالة ، يستخدم المبتزون مثل هذه المواد للمطالبة بصور عارية حقيقية من الضحية أو دفع مبالغ مالية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي: "الدوافع الرئيسية لذلك هي الرغبة في المزيد من المحتوى غير المشروع ، أو المكاسب المالية ، أو التنمر ومضايقة الآخرين"، ويوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأن يتوخى الجمهور الحذر عند نشر الصور الشخصية ومقاطع الفيديو ومعلومات تحديد الهوية أو إرسالها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومواقع الإنترنت الأخرى.

ومع ذلك ، يقول أيضًا أن التطورات في تكنولوجيا إنشاء المحتوى توفر للجهات الخبيثة مصدرًا وفيرًا من المحتوى لاستغلاله في نشاط إجرامي، ويُنصح الآباء أيضًا بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت ويجب على الصغار استخدام السلطة التقديرية عند نشر الصور ومقاطع الفيديو والمحتوى الشخصي عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد مشاركة المحتوى على الإنترنت ، قد يكون من الصعب للغاية ، إن لم يكن من المستحيل ، إزالته بمجرد توزيعه أو نشره من قبل أطراف أخرى.