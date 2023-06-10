شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه مشاكل فى الولايات المتحدة بسبب "Epic Games".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عارضت العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك Epic Games صانع Fortnite، حصول أبل على أكثر من 30٪ "ضريبة"، وفي الآونة الأخيرة ، أيدت محكمة أمريكية أمرًا سابقًا قد يجبر شركة أبل على تغيير ممارسات الدفع في متجر التطبيقات الخاص بها.

ووفقًا للحكم، لا يمكن لصانع أيفون حظر الروابط إلى مدفوعات متجر التطبيقات الخارجية، وقدمت الشركة الآن استئنافًا جديدًا تطلب إعادة النظر في الحكم في قضية مكافحة الاحتكار.

ما الحكم في أبريل، أيدت هيئة من ثلاثة قضاة أمرًا صدر عام 2021 في محكمة فدرالية في كاليفورنيا في دعوى قضائية أقامتها شركة Epic، اتهم فيها صانع اللعبة شركة آبل بشكل غير قانوني بمطالبة مطوري البرامج بدفع ما يصل إلى 30٪ من العمولات على مشتريات المستهلكين داخل التطبيق.

وقد وجد قاضي المحاكمة أن شركة آبل انتهكت قانون المنافسة غير العادلة لولاية كاليفورنيا ، لكن ليس أحكام مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، ولدى شركة آبل ملف جديد يتحدى أمرًا قضائيًا على مستوى البلاد يقول إن هذه الممارسة "مؤيدة للمنافسة ولا تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار".

وفي الوقت نفسه ، طعنت Epic أيضًا في الحكم قائلة إن شركة أبل تورطت بشكل مباشر "الغرض الأساسي" لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لتعزيز المنافسة، وقال التقرير: "جادلت Epic أيضًا بأن محكمة الاستئناف لم تقم بموازنة" صارمة "بين فوائد المستهلك المؤكدة والتأثيرات المانعة للمنافسة لممارسات أبل".

وقال محامو الشركتين إن على اللجنة إعادة النظر في القضية أو على المحكمة أن تعقد جلسة مؤلفة من 11 قاضيا لإعادة النظر في النزاع، وفي عام 2021 ، رفعت Epic دعوى قضائية ضد كل من أبل و Google زاعمة أن عمالقة Silicon Valley كانوا ينتهكون قوانين مكافحة الاحتكار من خلال إجبار مطوري التطبيقات على دفع تخفيض بنسبة 30٪ من جميع المعاملات.

ورداً على ذلك ، قامت كل من أبل و Google بإزالة Fortnite من متاجر التطبيقات الخاصة بهما لأن Epic طلبت من اللاعبين عدم اتباع قواعد المتاجر ودفعها مباشرةً، وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلنت Fortnite أن جميع اللاعبين الذين يستخدمون إصدار أغسطس 2020 لن يكونوا قادرين على إنفاق V-Bucks، وقالت إنها تريد تحديث اللعبة بالخدمات الحالية ولكنها غير قادرة على ذلك بسبب `` القيود '' على Fortnite من قبل أبل و Google.