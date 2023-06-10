شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تزيل دعم خدمة "Drive" من 3 إصدارت "ويندوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي جوجل ، فقد حان الوقت لترقية جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز إلى أحدث إصدار - ويندوز 11 - أو على الأقل ويندوز 10 64 بت، وذلك لأن جوجل أعلنت عن إيقاف خدمة جوجل Drive لنظام التشغيل ويندوز 8 وإصدارها المحسن ويندوز 8.1.

وأوقفت مايكروسوفت بالفعل جميع عمليات التطوير لأنظمة التشغيل ويندوز 8 و ويندوز 8.1 في 10 يناير، وهذا يعني أن أنظمة التشغيل لم تعد مدعومة من قبل مايكروسوفت ولن تتلقى أي ميزات أو تحديثات جديدة، وهذا يعني أيضًا أن مطوري التطبيقات ومقدمي الخدمات سيبدأون في سحب الدعم لتطبيقاتهم من أنظمة التشغيل هذه وقد فعلت جوجل ذلك تمامًا.

ولدى جوجل تطبيق سطح مكتب يسمح للمستخدمين بدمج تجربة Drive في نظام التشغيل ويندوز، ومع دعم ازالة Drive على نظام التشغيل ويندوز 8 / 8.1 ، فإن جوجل لن تقدم الدعم بعد الآن لتطبيق Drive لسطح المكتب.

وبالإضافة إلى نظامي التشغيل هذين ، ستتوقف جوجل أيضًا عن دعم إصدار ويندوز 10 32 بت، وقد تم الإعلان على صفحة دعم Drive، وهذا يعني أن تطبيق جوجل Drive لسطح المكتب سيتوقف عن العمل على نظامي التشغيل هذين اعتبارًا من أغسطس.

وبعبارات بسيطة ، لن تتم مزامنة الملفات والمجلدات بعد الآن. أيضًا ، لن يتمكن المستخدمون من الاحتفاظ بنسخة احتياطية أو الوصول إلى الملفات والبيانات الأخرى المخزنة في Drive، وهناك شيئان يمكن للمستخدمين القيام بهما. أولاً ، قم بترقية جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 8 أو ويندوز 8.1 مع ويندوز 10 أو ويندوز 11 إذا كان يدعمه. لاحظ أن المستخدمين سيحتاجون إلى تحديث نظامهم باستخدام ويندوز 10 64 بت في حال كانوا يخططون للترقية إلى ويندوز 10.

وبصرف النظر عن ذلك ، يمكن أيضًا الوصول إلى Drive عبر متصفحات الويب، وفي الوقت نفسه ، قامت جوجل بالفعل بإسقاط دعم Chrome لنظامي التشغيل ويندوز 8 و ويندوز 8.1. الآن ، يبدو هذا وكأنه نمط واضح تقوم جوجل بسحب تطبيقاتها وخدماتها ببطء من نظامي التشغيل هذين.