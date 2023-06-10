شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استخدمت مايكروسوفت Bing Chat لإبعاد المستخدمين عن جوجل Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعدة سنوات، كان لدى مايكروسوفت و جوجل عداء مستمر حيث يحاولان بقوة الاحتفاظ بالمستخدمين أو جذبهم، حيث يجرب كلاهما تكتيكات جديدة بين الحين والآخر لجذب المستخدمين إلى منصاتهم، وفي الحالة الأخيرة ، تم العثور على مايكروسوفت تصيب إجابة Bing Chat لجذب المستخدمين إلى Edge.

حيث اكتشفت The Verge أن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في Bing لا تقدم نتائج بحث ذات صلة عند البحث عن جوجل Chrome، وبدلاً من ذلك، لن تعرض "عنصر واجهة المستخدم" AI إلا ميزات Bing نظرًا لأنها لا تعمل حاليًا داخل Chrome.

وعرضت صفحة الويب إعلانًا بملء الشاشة لـ Bing و Edge بدلاً من إظهار نتائج البحث ذات الصلة، وتم إخفاء الروابط والمعلومات التي يحتاجها المستخدم عن العرض، ولم تعتمد مايكروسوفت فقط على الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر، لأن الردود التي تم إنشاؤها لم تكن متطابقة. أنتجت التجربة دائمًا نفس النص، مما يشير إلى المحاكاة.

وبعد سؤالها عن هذا السلوك ، أنهته مايكروسوفت على الفور، وكشفت أنه كان تجربة، وقالت مايكروسوفت في بيان لها إن مثل هذه "التجارب" غالبًا ما تكون "موجزة"، وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها مايكروسوفت جذب المستخدمين الذين يبحثون عن ميزات البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أظهر متصفح مايكروسوفت Edge إعلانًا عن كونك بجوار عنوان URL لـ جوجل Bard في شريط البحث، ويختفي الإعلان ولكنه يترك رمز Bing في مكانه، مما يفتح Bing chatbot في عرض Edge المقسم.

وتم العثور على هذه الميزة في إصدار المطور من مايكروسوفت Edge لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي، ومع ذلك ، لم يُشاهد مثل هذا الإعلان مطلقًا في الإصدار المستقر من Edge، وكانت مايكروسوفت تتعامل مع جوجل لفترة من الوقت الآن، عند ظهور نتائج بحث Bing لـ Chrome ، يتم عرض لافتة في الأعلى تنص على أن "مايكروسوفت Edge يستخدم نفس تقنية مفتوحة المصدر مثل جوجل Chrome ، مما يجعله الخيار الأفضل لتوافق الويب والإضافات."