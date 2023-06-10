شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبوتيفاى" تختبر ميزة الاستماع للأغانى خلال عدم الاتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر Spotify ميزة جديدة يمكن أن تسهّل عليك الاستماع للأغانى عندما تكون بعيدًا عن اتصال الإنترنت، و ستحفظ قائمة التشغيل ، التي يطلق عليها اسم "Your Offline Mix" ، "مزيجًا من الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا عندما تكون الأجواء عالية، ولكن اتصالك منخفض" ، ووفقًا للقطات التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة Spotify Daniel Ek والتي تعرض ما يقرب من ثلاثة قوائم تشغيل مدتها نصف ساعة. لم يشارك Ek جدولًا زمنيًا للوقت الذي يمكن أن تحصل فيه الميزة على نطاق أوسع ، ولكن نظرًا لأنه يغرد علنًا حول الاختبار نأمل ألا يكون بعيدًا جدًا.

ويتيح التطبيق للمستخدمين بالفعل تنزيل قوائم التشغيل أو الألبومات للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال ، وهى ميزة مفيدة لحفظ البيانات عندما لا تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi ، أو عندما تكون بعيدًا عن اتصال الإنترنت تمامًا أثناء القيام بأي شيء من السفر على متن طائرة أو ركوب المترو، ولكن يمكن أن تكون عملية يدوية مزعجة لاختيار الموسيقى المراد تنزيلها ، خاصة إذا كنت شخصًا يحب التنقل بين الكثير من الموسيقى المختلفة.

وتتمتع YouTube Music بميزة مماثلة تسمى Offline Mixtape منذ سنوات ، ويبدو أن Spotify كانت تعمل على ميزة المزيج غير المتصلة بالإنترنت منذ منتصف عام 2020 على الأقل إذا تم اكتشاف الأدلة في ذلك الوقت من قبل باحثة التطبيق Jane Manchun Wong ( عبر TechCrunch ) والتى قالت: "لماذا استغرقت الخدمة بالضبط كل هذا الوقت لإطلاقها؟ ولكن إذا كان عليّ أن أخمن ، فسأفترض أنها أصبحت أقل أهمية عندما أدى جائحة كوفيد إلى تقليص مقدار الوقت الذي يقضيه الكثير من الأشخاص في الخارج بعيدًا عن شبكة Wi -فاي".

ويبدو أن المزيج في وضع عدم الاتصال الخاص بك قد يكون ميزة رائعة عند طرحه ، وفى غضون ذلك ، إذا كنت تكافح من أجل اختيار قوائم التشغيل المراد تنزيلها للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال ، أقترح تنزيل قائمة التشغيل "أفضل الأغاني الخاصة بك" التي أنشأتها Spotify لك العام الماضي، وقد تفتقر إلى هواجس الاستماع الأحدث لديك ، ولكن على الأقل سيكون لديك نقطة بداية جيدة للرجوع إليها عندما يفشل الإنترنت لديك.