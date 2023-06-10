شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية تعطيل صوت التقاط الكاميرا على جهاز iPhone أو iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاكى أبل تجربة لقطة الكاميرا عند التقاط صورة في تطبيق الصور على iPhone أو iPad عن طريق إصدار صوت ضغطة صغير، ولكن يفضل الكثير منا تجنب هذا الصوت، ولا يوجد مفتاح تشغيل / إيقاف لها في إعدادات الكاميرا، ولكن بدلاً من ذلك، لديك أحد البدائل الثلاثة، وفقا لما ذكره موقع Macworld.

• تمكين Live Photo: إذا كنت تسمع ضغطة، فليس لديك هذه الميزة قيد التشغيل، ويمكنك تشغيل Live Photo دائمًا عند تشغيل الكاميرا من خلال تمكين الإعدادات> الكاميرا> الاحتفاظ بالإعدادات> Live Photo.

• مفتاح كتم الصوت: مع ضبط مفتاح Ring / Silent للجهاز على Silent، يتم تعطيل صوت اللقطة، ويمكنك تشغيل هذا المفتاح وإيقاف تشغيله حسب الرغبة، فإن مفتاح Silent هو كتم صوت على مستوى النظام، لذلك لن يتم إصدار أصوات iPhone.

• ضبط مستوى صوت النظام على صفر: يمكنك أيضًا أو بدلاً من ذلك ضبط مستوى صوت التنبيه على صفر.

إذا تم تمكين الإعدادات> الأصوات والحس اللمسي> التغيير باستخدام الأزرار، فيمكنك استخدام مركز التحكم أو زر خفض مستوى الصوت الجانبي.

ومع ذلك، إذا تم تعطيل هذا المفتاح، فيجب عليك تحريك مستوى Ringer and Alerts بشكل منفصل إلى أقصى اليسار في الإعدادات> الأصوات واللمسات.