شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لم يُذكر الذكاء الاصطناعي على الإطلاق خلال العرض التقديمي لأبل WWDC؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش حدث WWDC لمدة ساعتين من أبل iOS 17، وبالطبع سماعة Vision Pro التي طال انتظارها، لكن "الذكاء الاصطناعي"، الكلمة الأكثر شيوعا في صناعة التكنولوجيا في الوقت الحالي، كان مفقودًا تمامًا.لم يذكر تيم كوك وغيره من المسؤولين التنفيذيين في شركة Apple الذكاء الاصطناعي مرة واحدة بالاسم، على الرغم من أن التكنولوجيا هي الشائعة لوادي السيليكون وول ستريت.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، هذا الأمر يعد تناقضا كبيرا مع الشركات الأخرى التي تروج لمصطلح الذكاء الاصطناعى أثناء مكالمات الأرباح ومؤتمرات المطورين، خلال مكالمات أرباح Microsoft و Meta و Alphabet و Amazon للربع الأول في أبريل، تم ذكر الذكاء الاصطناعي بشكل تراكمي 168 مرة، على سبيل المثال.

كما أنه من المؤكد أن Apple قدمت الكثير من التقنيات التي تندرج تحت مظلة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نسخ رسائل البريد الصوتي والملاحظات الصوتية، و AirPods التي تقوم بتصفية أصوات معينة، وتحسين التصحيح التلقائي.

لعل من بين الأسباب لذلك، هو أن Apple تحب أن تكون دقيقة، وأن تصنف الميزات مثل الحجم المخصص والميزات الذكية على أنها "تعلم آلي"، وهو مصطلح ذكر سبع مرات، بدلاً من الذكاء الاصطناعى "AI".

هناك أيضًا حقيقة أيضا أنه، بالمقارنة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Microsoft و Google، فإن Apple ليست معروفة تمامًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أنه كانت Apple بطيئة في تبني طبيعة المصدر المفتوح للتكنولوجيا التي تغذي تطوير الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، فإن منتجات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Google Assistant قد طغت إلى حد كبير على Siri، ومن المعروف أن ميزة Apple Watch SOS، التي يتم تشغيلها بواسطة AI، ترتكب أخطاء.