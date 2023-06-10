شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق خدمة "مختارات أخبار Google" فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل الأميركية العملاقة عن إطلاق خدمة "مختارات أخبار جوجل" (News Showcase) في الولايات المتحدة، والتي تسمح لناشري الصحافة المحليين بإبراز محتواهم على "أخبار جوجل" وفي ميزة "اقتراحات جوجل"، على شكل "واجهات عرض" صغيرة حسبما نقلت CNBC.

وكانت الخدمة أُطلقت عالمياً في أكتوبر 2020، لكنها لم تكن متوافرة في الولايات المتحدة.

وبحسب الشبكة العملاقة، "سيتم إطلاق "مختارات أخبار جوجل" في الولايات المتحدة خلال الصيف بالشراكة مع أكثر من 150 وسيلة إعلامية، 90% منها محلية أو إقليمية" ولها مقار في 39 من أصل 50 ولاية أميركية.

ومن أبرز وسائل الإعلام الوطنية المنضوية في هذه الخدمة، صحيفة "وول ستريت جورنال" أو وكالات الأنباء "بلومبرج" و"رويترز" و"أسوشيتد برس".

كما أعلنت جوجل أنها توصلت إلى اتفاق، من دون تحديد المبلغ، مع خمس منظمات تمثل نحو ألف وسيلة إعلام محلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على دفع مبالغ مالية لقاء المحتويات التي ستُنشر على الإنترنت، إضافة إلى برامج تدريب، لا سيما لتطوير الاستخدامات الرقمية.

وقد بدأ العمل في خدمة "مختارات أخبار جوجل" في حوالى عشرين دولة، خصوصاً في أوروبا، في أكتوبر الماضي.

وساعد إطلاق هذه الخدمة على تهدئة العلاقات بين الصحافة والمجموعة العملاقة في جميع أنحاء العالم، إذ يتهم ناشرو الصحف بانتظام جوجل باستخدام محتواهم في محرك البحث الخاص بها من دون دفع ثمن عادل.

بعبارات ملموسة، يتيح التطبيق للناشرين الصحافيين أن يقدموا، في نتائج "أخبار جوجل" أو في ميزة "اقتراحات جوجل"، نوافذ صغيرة تقدّم محتويات كثيرة من مواقعهم، إضافة إلى المحتوى المقابل مباشرة لعمليات البحث التي يجريها مستخدمو الإنترنت.

وأرادت جوجل في البداية أن تكون خدمة "News Showcase" بمثابة أداة إنفاذ للتشريع الأوروبي الجديد بشأن الحقوق المجاورة، والذي يلزمها بدفع مبالغ مالية للناشرين الصحافيين مقابل المحتوى الذي يستخدمه محرك البحث الخاص بها.

لكن هيئة المنافسة الفرنسية اتخذت موقفا حاسماً تجاه جوجل في يوليو 2021، وأرغمت المجموعة الأميركية على الفصل بين الموضوعين.