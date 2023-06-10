شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم ‏Tesla‏ يدفع ناسداك لتحقيق سابع مكاسبه الأسبوعية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا، ولكن دون أعلى مستوى ‏له في الجلسة، حيث لم يفلح ارتفاع أسهم شركة ‏Tesla‏ في تحفيز السوق قبل اجتماع ‏مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية وإعلان بيانات التضخم الأسبوع ‏المقبل حسبما نقلت CNBC.

وارتفعت أسهم شركة ‏Tesla‏ التابعة لإيلون ماسك بنسبة 4.1% إلى 244.4 دولار ليحقق أطول سلسلة من‎ ‎المكاسب منذ ‏يناير 2021.‏

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 43.63 نقطة أو 0.13% إلى 33877.24 نقطة، ‏كما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.02 نقطة أو 0.12% إلى ‏‏4298.95 نقطة، وحذا حذوهما مؤشر ناسداك المجمع الذي زاد 20.62 نقطة أو ‏‏0.16% إلى 13259.14 نقطة.‏

وعلى أساس أسبوعي، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.39%، وهي رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي، وحقق ناسداك مكاسب بنسبة 0.14%، وهي السابعة له على التوالي كما تعد أطول سلسلة مكاسب أسبوعية للمؤشر منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2019، في حين حقق الداو جونز مكاسب أسبوعية بنسبة 0.34%.