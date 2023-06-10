شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Tesla يدفع ناسداك لتحقيق سابع مكاسبه الأسبوعية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا، ولكن دون أعلى مستوى له في الجلسة، حيث لم يفلح ارتفاع أسهم شركة Tesla في تحفيز السوق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية وإعلان بيانات التضخم الأسبوع المقبل حسبما نقلت CNBC.
وارتفعت أسهم شركة Tesla التابعة لإيلون ماسك بنسبة 4.1% إلى 244.4 دولار ليحقق أطول سلسلة من المكاسب منذ يناير 2021.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 43.63 نقطة أو 0.13% إلى 33877.24 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.02 نقطة أو 0.12% إلى 4298.95 نقطة، وحذا حذوهما مؤشر ناسداك المجمع الذي زاد 20.62 نقطة أو 0.16% إلى 13259.14 نقطة.
وعلى أساس أسبوعي، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.39%، وهي رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي، وحقق ناسداك مكاسب بنسبة 0.14%، وهي السابعة له على التوالي كما تعد أطول سلسلة مكاسب أسبوعية للمؤشر منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2019، في حين حقق الداو جونز مكاسب أسبوعية بنسبة 0.34%.
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